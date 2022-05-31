Havaya açılan ateş ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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Havaya açılan ateş ekipleri harekete geçirdi

31.05.2022 14:05
Havaya açılan ateş ekipleri harekete geçirdi

Adıyaman'da kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından silahla havaya açılan ateş, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Adıyaman'da kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından silahla havaya açılan ateş, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı yakınlarında kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından silahla havaya birkaç el ateş edildi. Korku ve paniğin yaşandığı olayda şahıs yada şahıslar mermi kovanlarını da alarak olay yerinden kaçtı. Silahlı kavga olduğu zannedilen olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri her hangi bir yaralananın olamaması üzerine geri dönerken polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Havaya açılan ateş ekipleri harekete geçirdi
Havaya açılan ateş ekipleri harekete geçirdi
Havaya açılan ateş ekipleri harekete geçirdi

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Kaynak: İHA

Üniversite, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Havaya açılan ateş ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika


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