Havaya Ateş Açan Maganda Tutuklandı
47 dakika önce
Giresun'da dün akşam havaya ateş açan ve kurşunlarının İl Emniyet Müdürlüğü binası ile emniyet lojmanına isabet alan şahıs yakalandı.
Giresun
'da dün akşam havaya ateş açan ve kurşunlarının İl Emniyet Müdürlüğü binası ile emniyet lojmanına isabet alan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, dün gece geç saatlerde Giresun İl Emniyet Müdürlüğü binasına yakın bir yerden araçtan havaya 5 el ateş açıldı. Açılan ateş sonucu kurşunlardan ikisi İstihbarat Şube duvarına, lojmana ise bir mermi isabet aldı.
Polisin MOBESE kameralarını incelemesi sonucu ateş açan şahsın B.A olduğu tespit edildi. Şehirde yapılan araştırma sonucu gözaltına alınan B.A ifadesinin alınması sonrası adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardandan hakim karşısına çıkartılan şüpheli, "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" ve "silahlı tehdit" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan şüphelinin birçok suçtan sabıkası olduğu öğrenildi. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:41 Kaynak: İHA
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