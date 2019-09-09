Son Dakika Haberleri: Havaya ateş açan magandalar yakalandı
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Havaya ateş açan magandalar yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde havaya rastgele ateş açtıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Havaya ateş açan magandalar yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde havaya rastgele ateş açtıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabancaya da el koyuldu.


Olay, Muratlı'nın İnanlı Çeşmesi mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İnanlı Çeşmesi mesire alanında bir miktar alkol aldıktan sonra ruhsatsız tabanca ile havaya rastgele ateş ettikleri ileri sürülen M.T. ve İ.G., daha sonra 42 K 9466 plakalı tıra binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine harekete geçen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, bahse konu aracı Mustafa Kemal Caddesi üzerinde park halinde buldu. Araçtaki 2 şüpheli aşağı indirildi. Araçta yapılan aramada 9 mm çapında ruhsatsız bir silah ele geçirildi. Silah incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan 2 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.


Olaya ilişkin tahkikat sürüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:08 Kaynak: İHA
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