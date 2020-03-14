HAVAYA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ, KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel HAVAYA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ, KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI - Son Dakika

HAVAYA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ, KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

13 dakika önce

ADANA'da seyir halindeki otomobilden tabancayla havaya ateş açan şüpheli, kendisini fark polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

ADANA'da seyir halindeki otomobilden tabancayla havaya ateş açan şüpheli, kendisini fark polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polisler, 01 US 950 plakalı lüks bir otomobilden havaya tabancayla ateş açıldığını fark etti. Otomobili durdurmak isteyen polislerin ihtarına aldırmayan sürücü, kaçmaya başladı. Birkaç kilometre süren kovalamaca sonunda otomobil, Turhan Cemal Beriker ve Atatürk Caddesi'nin kesiştiği kavşakta durdurularak sürücü yakalandı. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, havaya ateş açtığı tabancaya da el konuldu.

HAVAYA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ, KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Reşatbey Mahallesi, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:01 Kaynak: DHA
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