Havaya ateş açan tüfekli maganda yakaladı - Son Dakika

Havaya ateş açan tüfekli maganda yakaladı
11.10.2020 23:47
Kahramanmaraş'ta cadde üzerinde araçtan tüfekle havaya ateş eden maganda polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kahramanmaraş'ta cadde üzerinde araçtan tüfekle havaya ateş eden maganda polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Kanuni Mahallesi'nde meydana geldi. Bir araçtan havaya ateş edildiği ihbarını değerlendiren polis ekipleri, olayın gerçekleştiği bölgede çalışma yaptı.
Ekipler tarafından durdurulan 01 plakalı otomobildeki Kurtuluş. Ç, yakalandı. Suç kaydı da olduğu tespit edilen Kurtuluş. Ç.'den 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli şahsın cadde üzerinde havaya 2 defa ateş ettiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
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