Havaya ateş açarak korku salan bayram magandaları gözaltına alındı - Son Dakika

Sakarya'nın Erenler ilçesinde havaya ateş açan 3 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.15 sıralarında Erenler ilçesi Yeni Mahallede, bayram magandaları ellerindeki silahlarla havaya ateş açmaya başladı. Durumun haber verilmesi üzerine harekete geçen polis ekiplerince çevrede yapılan incelemeler ve izlenen kamera kayıtları sonrasında olayı gerçekleştirilen şahıslar tespit edildi. B.C., M.K. ve B.Y. isimli 3 şüpheli olay yerine yakın bir bölgede yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerini fark eden şüpheliler, ateş açtıkları silahları aracın tekerlek bölümüne sakladı. Ekiplerce araç içerisi ve çevresinde yapılan aramalarda 3 adet tabanca ve bunlara ait 38 adet mermi ele geçirildi. Yakalanan şahıslarla alakalı adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA