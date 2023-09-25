Havaya ateş açarak kutlama yapan konuk, damadı göğsünden vurdu - Son Dakika

Havaya ateş açarak kutlama yapan konuk, damadı göğsünden vurdu

Son Güncelleme: 25.09.2023 12:02

Ürdün'de düğün kutlaması sırasında, havaya ateş açan bir davetli, damadı yanlışlıkla göğsünden vurdu. Damadın yere yığıldığını fark etmeyen konuk, havaya ateş açarak dans etmeye devam etti. 20 yaşındaki damat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ürdün'de bir düğünde silahla kutlama yapan bir misafir, damadı göğsünden vurdu. Damadın vurulduğunu fark etmeyen davetli havaya ateş açarak dans etmeye devam etti. Ağır yaralı damat hayatını kaybetti.

DAMADI GÖĞSÜNDEN VURDU

Ürdün'ün Ma'an şehrinde gerçekleşen bir düğünden silahlar patladı. 20'li yaşlarının başındaki Hamza Sattam Hamed Al-Fanatsa adındaki damat, misafirlerle pistte dans etmeye başladı. O sırada silahla art arda havaya ateş açan bir konuk, yanlışlıkla damadı göğsünden vurdu.

KONUK TUTUKLANDI

Polis memuru olduğu öğrenilen Hamza Sattam Hamed Al-Fanatsa ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Genç polis burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güvenlik yetkilisi Amer Al-Sartawi, konuğun tutuklandığını ve silaha el konulduğunu söyledi.

Ürdün, Hukuk, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Havaya ateş açarak kutlama yapan konuk, damadı göğsünden vurdu - Son Dakika
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