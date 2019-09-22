Son Dakika Haberleri: Havaya ateş eden 18 yaşından küçük çocuklar hakkında işlem başlatıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Havaya ateş eden 18 yaşından küçük çocuklar hakkında işlem başlatıldı

54 dakika önce

Düğünde havaya ateş eden 18 yaşından küçük çocuklar emniyet güçlerince gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı.

Havaya ateş eden 18 yaşından küçük çocuklar hakkında işlem başlatıldı, System.String[]

Düğünde havaya ateş eden 18 yaşından küçük çocuklar emniyet güçlerince gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı.


Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Akyurt ilçesinde düğün sırasında silahla havaya ateş eden çocukların görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntülerin izlenmesi sonrasında konumun belirlenmesi üzerine düğün sahibi K.K.'ya ulaşarak görüşen ekipler, olayı gerçekleştiren kişinin İ.K.'nın 18 yaşından küçük oğlu A.U.K.'nin olduğunu belirledi. Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme ve araştırma sonrasında olayda kullanılan kurusıkı tabanca ve bir adet boş şarjör ele geçirildi. Ayrıca, olayı gerçekleştiren kişilerin polis merkezine götürülerek haklarında işlem başlatıldığı bildirildi. - ANKARA

Emniyet Müdürlüğü, Akyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 07:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Saldırgan "yanlış" kişiyi yaraladı
Düğünde silahla havaya ateş açan iki çocuğun görüntüleri tepkiye neden oldu İptal olan düğünün parasını salon sahibinden geri aldı Ormanlık alanda yakılan ateş vatandaşları harekete geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 20:14:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Havaya ateş eden 18 yaşından küçük çocuklar hakkında işlem başlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]