Son Dakika Haberleri: Havaya ateş eden alkollü şahıs gözaltına alındı
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Havaya ateş eden alkollü şahıs gözaltına alındı

6 saat önce

Giresun'un Dereli ilçesinde havaya ateş açan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Havaya ateş eden alkollü şahıs gözaltına alındı, System.String[]

Giresun'un Dereli ilçesinde havaya ateş açan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Dereli ilçesi Hükümet Konağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.U. (63) isimli şahıs Dereli Hükmet Konağı önünde üzerinde bulunan silah ile havaya ateş açtı. Olayın ardından B.U. isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın 2.27 promil alkolü olduğu tespit edilirken silahın ise kurusıkı olduğu belirlendi. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - GİRESUN

Giresun, Dereli, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:04 Kaynak: İHA
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