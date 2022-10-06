Havaya ateş eden alkollü şahıs böyle yakalandı - Son Dakika
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Havaya ateş eden alkollü şahıs böyle yakalandı

06.10.2022 15:46

Havaya ateş eden alkollü şahıs böyle yakalandıTRABZON Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tabanca ile ateş eden alkollü şahıs yakalandı.

Havaya ateş eden alkollü şahıs böyle yakalandı

TRABZON Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tabanca ile ateş eden alkollü şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesinin Esentepe mahallesinde bulunan Fatih Parkı'nda gece saatlerinde bir şahıs tabanca ile ateş etti. Silah sesleri üzerine harekete geçen polis ekiplerince genel güvenliği tehlikeye düşüren E.H.D. isimli şahıs kısa sürede yakalandı. Ateş ettiği tabanca ile yakalanan şahsa yapılan alkol testinde 3.25 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Ortahisar, Esentepe, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Havaya ateş eden alkollü şahıs böyle yakalandı - Son Dakika

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