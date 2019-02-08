Son Dakika Haberleri: Havaya Ateş Eden Magandalar Polisten Kaçarken Kaza Yaptı

Havaya Ateş Eden Magandalar Polisten Kaçarken Kaza Yaptı

10 dakika önce

Kahramanmaraş'ta havaya rastgele ateş eden iki kişi polisten kaçarken kaza yaptı.

Havaya Ateş Eden Magandalar Polisten Kaçarken Kaza Yaptı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta havaya rastgele ateş eden iki kişi polisten kaçarken kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesinde bir otomobilden hava ateş edildiği ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Çevrede ve mobese kameralarında inceleme yapan polis havaya ateş eden kişilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Plakası tespit edilen 60 AP 651 plakalı otomobili şehir içerisinde tespit eden polis otomobil sürücüsüne dur ikazında bulundu. Polisin dur ikazına uymayan ve kaçan otomobil Kayseri yolu üzerinde yer alan kavşakta orta refüje çarparak kaza yaptı.

Kaza sonrası polis ekipleri tarafından otomobil içerisinde bulunan Doğukan S. (32) ve Tolgahan S. (22) gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise çok sayıda boş kovan bulunurken, tabancaya rastlanmadı. Doğukan S. ile Tolgahan S. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, kaza yerinde inceleme yapan polis refüjdeki çiçeklerin arasında kullanılan tabancayı buldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden Doğukan S.'nin emniyetteki işlemlerinde hakkında çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:06 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Polis, 3. Sayfa
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