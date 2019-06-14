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Havaya ateş eden magandaya ceza

3 saat önce

Sinop'un Gerze ilçesinde Hükümet Konağı önünde kurusıkı silah ile havaya ateş açan şahsı 1294 TL para cezası kesildi.

Havaya ateş eden magandaya ceza, System.String[]
Sinop'un Gerze ilçesinde Hükümet Konağı önünde kurusıkı silah ile havaya ateş açan şahsı 1294 TL para cezası kesildi.

Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü, 11 Haziran Salı saat 19.30 sıralarında Hükümet Konağı önünde bir düğün konvoyundan havaya kurusıkı silah ile ateş edilmesi üzerine başlatmış olduğu araştırma neticesinde havaya ateş eden magandayı yakalayarak, gerekli yasal işlemleri başlattı.

Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü, başlatılan soruşturma neticesinde Atatürk Caddesi Hükümet Konağı önünden geçtiği esnada eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen şahsa, 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Kanunu'nun 4/2 maddesine muhalefetten 1294 TL idari yaptırım uygulandığı, silahın mülkiyetinin kamuya geçirilmesi içinde ayrıca işlem yapıldığı öğrenildi.

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 170. maddesinde "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" başlığı altında yer alan "Kişilerin hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmünü hatırlatan emniyet güçleri, bundan sonra da bu tür olaylara kesinlikle müsaade edilmeyeceğini vurgulayarak gerekli cezai işlemin derhal uygulanacağını duyurdular.

Ayrıca, düğünlerde ve halkın yoğun bulunduğu çeşitli yerlerde havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye sokan şahısların derhal kolluk kuvvetlerine ihbar edilmesi gerektiği de ifade edildi. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:23 Kaynak: İHA
Hükümet, Gerze, 3. Sayfa
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