Son Dakika Haberleri: Havaya ateş eden muhtar görevden uzaklaştırıldı
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Havaya ateş eden muhtar görevden uzaklaştırıldı

11 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde rastgele havaya ateş açan muhtar, Kahramanmaraş Valiliği tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Havaya ateş eden muhtar görevden uzaklaştırıldı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde rastgele havaya ateş açan muhtar, Kahramanmaraş Valiliği tarafından görevden uzaklaştırıldı.
Konuyla ilgili Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada muhtarın ismi ve mahallesi açıklanmazken, muhtar hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
"Elbistan ilçesinde meskün mahalde bazı basın yayın organlarına yansıdığı gibi havaya ateş edenlerden biri olan mahalle muhtarı hakkında Bakanlığımızın 25 Haizran 2019 tarihli ve 11161 sayılı genelgesi kapsamında soruşturma açılmış ve görevden uzaklaştırılmıştır."


Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:42 Kaynak: DHA
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