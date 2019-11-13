Havaya ateş eden şarkıcı hakkında soruşturma başlatıldı

Şarkıcı Fatih Bulut'un havaya ateş ettiği görüntüler, sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepki çekmişti.

Açıklamada, konuyla ilgili adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan gerekli tahkikata başlandığı kaydedildi.

Niğde Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "sanal devriye" ve sosyal medya araştırmalarında, şarkıcı Fatih Bulut'un kent merkezinde yeğeninin asker uğurlama eğlencesinde havaya silahla ateş etme görüntülerinin tespit edildiği belirtildi.

Niğde 'de katıldığı asker uğurlama eğlencesinde havaya ateş eden şarkıcı Fatih Bulut hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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