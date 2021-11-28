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Havaya ateş ederek ilerleyen şehir magandaları 4 kilometrelik kaçış sonrası duvara tosladı - Son Dakika

Havaya ateş ederek ilerleyen şehir magandaları 4 kilometrelik kaçış sonrası duvara tosladı

28.11.2021 07:55
Havaya ateş ederek ilerleyen şehir magandaları 4 kilometrelik kaçış sonrası duvara tosladı

Denizli'de silahla havaya ateş açarak araçla ilerleyen baba ve oğlu, polisin takibi sonucu kaza yaparak yakalandı.

Denizli'de silahla havaya ateş açarak araçla ilerleyen baba ve oğlu, polisin takibi sonucu kaza yaparak yakalandı. Şehir magandası baba ve oğulun silahla havaya açtığı ateşte kovanlardan biri evin penceresinden girerek tavana isabet etti.

Olay, Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İstiklal Caddesinde alkollü sürücü Şevket Ş. ve yolcu konumunda bulunan oğlu Selim Ş.'yle birlikte 20 AV 200 plakalı otomobille silahla havaya ateş açtı. Polis ekipleri silah sesini duyması üzerine sürücünün peşine takıldı. Polislerden kaçmaya devam eden sürücü yaklaşık 4 kilometre kovalamaca sonucunda Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bir dükkana çarparak durabildi. Polis ekiplerine zor anlar yaşatan sürücü ve yanında bulunan oğlu Selim Ş. güçlükle araçtan indirildi. Hafif yaralanan Selim Ş. ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılırken, sürücü Şevket Ş. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kurşunlardan biri eve diğeri ise dükkana isabet etti

Baba ve oğlu araçla polisten kaçtığı sırada Atatürk Caddesi üzerinde silahla havaya 4 el ateş açtı. Kurşunlardan biri dükkana isabet ederken diğer kurşun ise bir evin penceresinden içeriye girerek tavana isabet ettiği tespit edildi. Kurşunun isabet ettiği evde bulunan aile korku dolu anlar yaşarken olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını gerçekleştirdi. Diğer yorgun kurşunlar polis ekipleri tarafından incelenmek üzere alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Havaya ateş ederek ilerleyen şehir magandaları 4 kilometrelik kaçış sonrası duvara tosladı
Havaya ateş ederek ilerleyen şehir magandaları 4 kilometrelik kaçış sonrası duvara tosladı
Havaya ateş ederek ilerleyen şehir magandaları 4 kilometrelik kaçış sonrası duvara tosladı
Havaya ateş ederek ilerleyen şehir magandaları 4 kilometrelik kaçış sonrası duvara tosladı
Havaya ateş ederek ilerleyen şehir magandaları 4 kilometrelik kaçış sonrası duvara tosladı
Havaya ateş ederek ilerleyen şehir magandaları 4 kilometrelik kaçış sonrası duvara tosladı
Havaya ateş ederek ilerleyen şehir magandaları 4 kilometrelik kaçış sonrası duvara tosladı

Pamukkale, Denizli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Havaya ateş ederek ilerleyen şehir magandaları 4 kilometrelik kaçış sonrası duvara tosladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Havaya ateş ederek ilerleyen şehir magandaları 4 kilometrelik kaçış sonrası duvara tosladı - Son Dakika
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