Son Dakika Haberleri: Havaya ateş edince cephaneliği ortaya çıktı
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Havaya ateş edince cephaneliği ortaya çıktı

1 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde rastgele havaya ateş eden kişinin evinde yapılan aramada 2 tüfek, 1 tabanca ele geçirildi.

Havaya ateş edince cephaneliği ortaya çıktı, System.String[]
MERSİN'in Tarsus ilçesinde rastgele havaya ateş eden kişinin evinde yapılan aramada 2 tüfek, 1 tabanca ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde bir apartmandan havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine ekipler, tespit edilen eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada kilerde 2 pompalı tüfek ve Baretta marka 7.65 tabanca ele geçirildi. Silahlara el koyan polis, havaya ateş açan E.T.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:01 Kaynak: DHA
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