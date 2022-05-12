HAVAYA ATEŞ YOL KESME; ASKER EĞLENCELERİNDEN GÖRÜNTÜLER - Son Dakika

İSTANBUL'da, 4 farklı ilçede, trafiği durdurup asker eğlencesi düzenlediler. Esenler ve Çekmeköy'deki asker eğlencelerinde havaya ateş açılan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenler ve Çekmeköy'de dün akşam saatlerinde 2 ayrı grup ana caddelerde konvoy yaparak asker eğlencesi düzenledi. Bir süre sonra sürücüler, araçlarıyla yol kesti. Ardından bazıları araçlarından inerek marşlar söyledi ve asker adayını omuzlarına aldı. Gruptakilerin bazıları araçların camından sarkarak havaya ateş açtı. Otomobillerinden inenler bir süre sonra tekrar araçlarına bindi ve yollarına devam etti.

Bağcılar ve Arnavutköy'ün farklı caddelerinde de benzer görüntüler oluştu. Sürücüler otomobilleriyle yolları kapattı. Trafikteki diğer sürücülerin çaldığı kornalara aldırmayan gruptakiler, otomobillerine binerek uzaklaştılar. Asker eğlenceleri trafikteki diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.