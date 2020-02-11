Havaya atılan kaynar su yere kristal olarak düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Havaya atılan kaynar su yere kristal olarak düştü - Son Dakika

Havaya atılan kaynar su yere kristal olarak düştü

6 saat önce

Aşırı soğukların etkili olduğu Bayburt'ta havaya fırlatılan kaynar su, buz kristalleri şeklinde yere düştü.

Havaya atılan kaynar su yere kristal olarak düştü, System.String[]

Aşırı soğukların etkili olduğu Bayburt'ta havaya fırlatılan kaynar su, buz kristalleri şeklinde yere düştü. Havada donan suyu görüntüleyen fotoğrafçılar kartpostala benzer görüntüler yakaladı.

Doğu Karadeniz'in en soğuk illeri arasında bulunan Bayburt'ta kaynar su havaya doğru fırlatılınca ortaya eşsiz güzellikte görüntüler çıktı. Ağır kış koşullarının sürdüğü Bayburt'ta dondurucu hava yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürürken, aynı zamanda fotoğraf düşkünü bazı kişiler için ilginç kareleri yakalamalarına neden oldu.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 22 derece olduğu Bayburt'ta dondurucu havada ısıtılan su havaya fırlatıldı. Yere düşmeden donan su zerreleri ortaya renkli, kartpostal gibi görüntülerin çıkmasına neden oldu.

"BAYBURT BUZ TUTTU"

Soğuk havaların etkili olduğu Bayburt'ta hava sıcaklıkları gece sıfırın altında 22 dereceye kadar düşerken Çoruh Nehri buz tuttu.

Şehir merkezinde etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklara teslim olan Bayburt'ta hayat durma noktasına geldi. Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 22 dereceye kadar düştüğü Bayburt'ta Çoruh Nehri buz tuttu. Sabah iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar soğuktan olumsuz etkilenirken araçlarının buz tutmuş camlarını kazımakla güne başladı.

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarısından bulundu. Yapılan açıklamada, "Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ayrıca bölgemizde meydana gelen yoğun kar yağışları nedeniyle, eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor" denildi.

Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı 22 derece, Demirözü ve Aydıntepe'de 20 derece olarak ölçüldü. Kar kalınlığının 64 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 24 derece oldu.

Öte yandan bölgenin batı kesimleri gece saatlerinden itibaren yağış havanın etkisi altına girecek. Yağışların kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

(Ahmet Akbuğa/İHA)

Doğu Karadeniz, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:25 Kaynak: İHA
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