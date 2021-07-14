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Havaya on el ateş etti, içlerinden biri Büşra'nın ölümüne neden oldu - Son Dakika

Havaya on el ateş etti, içlerinden biri Büşra'nın ölümüne neden oldu

14 Temmuz 2021 Çarşamba 22:43

Havaya on el ateş etti, içlerinden biri Büşra'nın ölümüne neden oldu -Tokat'ta magandanın havaya sıktığı 10 kurşundan biri 17 yaşındaki genç kızın ölümüne neden olmuştu.

Havaya on el ateş etti, içlerinden biri Büşra'nın ölümüne neden oldu

- Tokat'ta magandanın havaya sıktığı 10 kurşundan biri 17 yaşındaki genç kızın ölümüne neden olmuştu. Zanlının yargılanmasına bugün başlanırken kasten öldürme suçlaması ile açılan davanın taksire öldürme suçlamasına dönüştürülmesi Büşra'nın yakınlarını üzdü

TOKAT - Tokat'ta magandanın havaya sıktığı 10 kurşundan biri 17 yaşındaki genç kızın ölümüne neden olmuştu. Zanlının yargılanmasına bugün başlanırken kasten öldürme suçlaması ile açılan davanın taksire öldürme suçlamasına dönüştürülmesi Büşra'nın yakınlarını üzdü.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaklaşık 7 ay önce yorgun merminin isabet etmesi sonucu 17 yaşındaki Hanife Büşra Konyar, hayatını kaybetti. Olayın ilk duruşması Tokat Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki görüldü. Duruşmaya, hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Ö.K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Mahkeme heyetinin iddianameyi okumasının ardından söz alan tutuklu sanık Ö. K, " Olay günü boş araziye doğru 10 el ateş açtım. Böyle bir şey akılımın ucundan bile geçmedi. Ben bunu isteyerek yapmadım. Aileye karşı bir düşmanlığım yok. Çok pişmanım özür dilerim" dedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşma 20 Eylül 2021 tarihin erteledi.

Acılı anne "bu işin peşini bırakmayacağım"

Duruşma çıkışında açıklamalarda bulunan anne Nakşiye Konyar, sanığın en ağır ceza ile yargılanmasını isteyerek, "Adalet yerini bulacak. Ben buna inanıyorum. Oradaki hallerini herkes gördü. Özür diledi, pişman olduğunu söyledi, söylediklerinin hiçbiri önemli değil. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Ne desem. Benim Büşram geri gelmeyecek. Ben biliyorum müebbet alacak. Müebbet istiyorum ve alacak o oradan. Ben annesi olarak bu işin peşini bırakmayacağım. Kızım için ayakta kalmaya devam edeceğim. Ben vicdanlara da bırakıyorum. İnşallah. Silahlanmaya hayır diyoruz" diye konuştu. Baba İbrahim Konyar ise "Başkanın arkasında Mustafa Kemal Atatürk'ün "Adalet mülkün temelidir" diye yazısı vardı. Biz Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyoruz. Hak edeceği cezayı alacağına inanıyoruz" diye konuştu

"Başka Büşralar ölmesin"

Konyar ailesinin Avukatı Hasan Efe Uyar ise olası kast hükümleri gereğince davanın görülmesini istediklerini dile getirerek, "Savcılık makamı, iddia makamı da esas hakkındaki mütalaasını verdi. ve sanığın eyleminden ötürü 'Bilinçli taksirle cezalandırılması' yönünde bir görüş bildirdi. Fakat bu bizim başından beri kabul ettiğimiz bir durum değil. Bu davanın hakkı, gerçekten de adaletin tesis edilmesi için bu olayın 'Olası kast' hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi ve ona göre hüküm kurulması gerektiğini başından beri savunduk. Bugün de aynı doğrultuda Ağır Ceza Heyeti'ne karşı beyanlarımızı vermiş olduk. Şunu özellikle söylemek istiyorum; Bir seçim yapacağız: 17 yaşındaki bir kızın gündüz vakti 13.30'da kırtasiye alışverişini yaparken sokakta yürümesi mi yanlıştır yoksa sanığın alkol alıp, coşkuya kapılıp keyfe keder havaya ateş açması mı yanlıştır. Mahkeme Heyeti'ne de aynı ifadeleri kullandık. Vermiş oldukları karar aslında bir nebze bu iki durumdan birisini meşrulaştıracak bir karar olacaktır. Biz ısrarla ve inatla bu davanın TCK 21'E 2 kapsamında olası kast hükümleri gereğince bitirilmesi gerektiğini, sanığın da o doğrultuda ceza alması gerektiğini savunuyoruz. İstediğimiz sonucu alamazsak da istinaf kısmında, Yargıtay kısmında mücadelemiz devam edecek. Ailenin de mücadelesi, hukukçu olarak bizim de mücadelemiz tabi ki giden Büşra'yı geri getiremeyeceğiz ama bir daha başka Büşralar ölmesin, hayattan koparılmasın, başka anneler gözü yaşlı kalmasın diye bir kez dana ısrarla 'bireysel silahlanmaya hayır' demek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Olay; Tokat'ın Erbaa ilçesi Hükümet caddesinde talihsiz olay 31 Aralık 2020 yılında meydana geldi. 17 yaşındaki Hanife Büşra Konyar, kuzeni Şevval Keskin ile birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada biranda yere yığıldı. Bayıldığı sanılan genç kız sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede Konyar'ın başına yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi. Konyar, ilk müdahalesinin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kız yoğun bakım servisinde 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Konyar'ın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi. Polis ekipleri merminin geldiği açından yola çıkarak kapsamlı bir çalışma yaptı. 4 mahallede çalışma yapan ekipler merminin Mevlana Mahallesi Seyrantepe bölgesinden ateşlendiği belirlendi. Bölgede görülen şüpheli bir araç tespit eden polis, şüpheli Ömer Kaya'yı gözaltına aldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Çamlıbel T Tipi Cezaevine gönderildi. Şahıs cezaevindeyken olayda hayatını kaybeden Büşra'nın başından bulunan mermi otopside çıkarıldı. Samsun'da yapılan balistik incelemede merminin Ö. K.'ya ait tabancadan çıktığı tespit edildi.

Havaya on el ateş etti, içlerinden biri Büşra'nın ölümüne neden oldu
Havaya on el ateş etti, içlerinden biri Büşra'nın ölümüne neden oldu
Havaya on el ateş etti, içlerinden biri Büşra'nın ölümüne neden oldu
Havaya on el ateş etti, içlerinden biri Büşra'nın ölümüne neden oldu

Tokat Adliyesi, Mahkeme, Erbaa, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Havaya on el ateş etti, içlerinden biri Büşra'nın ölümüne neden oldu - Son Dakika


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