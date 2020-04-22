Havaya rastgele ateş açan kişi, yakalandı - Son Dakika

M.G.'nin çevreye açtığı ateş sırasında olaya müdahale etmeye çalışan bir güvenlik korucusunun ise ayağına isabet eden saçmalarla yaralandığı öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, ''Neden kaçtınız'' sorusuna küstah yanıt