Son dakika haberi... Dünür kavgasında silahlar konuştu, olaya özel harekat polisleri müdahale etti: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Dünür kavgasında silahlar konuştu, olaya özel harekat polisleri müdahale etti: 2 yaralı

04.05.2022 20:31

Son dakika haberleri... Dünür kavgasında silahlar konuştu, olaya özel harekat polisleri müdahale etti: 2 yaralı Konya'da dünür kavgasında havaya rastgele ateş eden kişi Özel Harekat polisleri tarafından yakalandı Konya'da iki dünür arasındaki çıkan kavgaya mahallelinin de karışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Dünür kavgasında silahlar konuştu, olaya özel harekat polisleri müdahale etti: 2 yaralı

Konya'da dünür kavgasında havaya rastgele ateş eden kişi Özel Harekat polisleri tarafından yakalandı

KONYA - Konya'da iki dünür arasındaki çıkan kavgaya mahallelinin de karışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Havaya rastgele ateş eden ve olaya karıştığı belirlenen iki kişi ise Polis Özel Harekat ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Şems-i Tebrizi Mahallesi Heper Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dağ ile Kıvrak ailesi arasında çocuklarının boşanması meselesi nedeniyle taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavga çıktı. Çıkan kavgada mahalle sakinlerinden olduğu öğrenilen Ö.A'nın havaya rastgele ateş açtığı anlar ise saniye saniye görüntülendi. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kavganın çıktığı sokağa gelen ekipler tarafından havaya rastgele ateş açan sahsı yakalamak için Ö.A'nın bulunduğu eve operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince kısa sürede etkisiz hale getirilen şüpheli ve olaya karışan M.İ. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kavga sırasında darp edildiği öğrenilen 1'i çocuk 1'i kadın olmak üzere 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin sokak üzerindeki güvenlik önemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi... Dünür kavgasında silahlar konuştu, olaya özel harekat polisleri müdahale etti: 2 yaralı
Son dakika haberi... Dünür kavgasında silahlar konuştu, olaya özel harekat polisleri müdahale etti: 2 yaralı
Son dakika haberi... Dünür kavgasında silahlar konuştu, olaya özel harekat polisleri müdahale etti: 2 yaralı
Son dakika haberi... Dünür kavgasında silahlar konuştu, olaya özel harekat polisleri müdahale etti: 2 yaralı
Son dakika haberi... Dünür kavgasında silahlar konuştu, olaya özel harekat polisleri müdahale etti: 2 yaralı
Son dakika haberi... Dünür kavgasında silahlar konuştu, olaya özel harekat polisleri müdahale etti: 2 yaralı
Son dakika haberi... Dünür kavgasında silahlar konuştu, olaya özel harekat polisleri müdahale etti: 2 yaralı
Son dakika haberi... Dünür kavgasında silahlar konuştu, olaya özel harekat polisleri müdahale etti: 2 yaralı
Son dakika haberi... Dünür kavgasında silahlar konuştu, olaya özel harekat polisleri müdahale etti: 2 yaralı
Son dakika haberi... Dünür kavgasında silahlar konuştu, olaya özel harekat polisleri müdahale etti: 2 yaralı
Son dakika haberi... Dünür kavgasında silahlar konuştu, olaya özel harekat polisleri müdahale etti: 2 yaralı
Son dakika haberi... Dünür kavgasında silahlar konuştu, olaya özel harekat polisleri müdahale etti: 2 yaralı
Son dakika haberi... Dünür kavgasında silahlar konuştu, olaya özel harekat polisleri müdahale etti: 2 yaralı

YORUMLAR
500
Son dakika! Dünürlerin kavgası mahalleyi birbirine kattı: 2 yaralı, 2 gözaltı Son dakika! Dünürlerin kavgası mahalleyi birbirine kattı: 2 yaralı, 2 gözaltı Tüfekle ateş etti, polise silah doğrultup kaçtı Tüfekle ateş etti, polise silah doğrultup kaçtı

Polis Özel Harekat, Özel Harekat, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Dünür kavgasında silahlar konuştu, olaya özel harekat polisleri müdahale etti: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
20:22 Türkiye'de koronavirüs'te bugün: 7 kişi daha hayatını kaybetti, bin 132 yeni vaka tespit edildi
20:06 AK Parti'de seçimi ilk turda kazanma hazırlığı: Anketler, "ikinci tura kalırsa yenilgi kesin" diyor
20:02 Kırmızı kart gören kadın futbolcu, erkek hakemin cinsel organına tekme attı
19:55 İçişleri Bakan Yardımcısı ile Sinan Oğan arasındaki mülteci tartışması sosyal medyada sürüyor
19:25 Real Madrid-Manchester City maçının spiker ve yorumcusu futbolseverler tarafından beğenilmedi
19:04 Anne karnındaki bebeğin ultrason görüntüsü, ilk kez görenleri ürküttü! Kalbi olan bakmasın
18:41 Türkiye'de haberleriyle bir döneme damga vurmuştu! İşte Bay Kubidik'in son hali
18:36 Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Avukatı yanıtladı
20:24 Arkadaşıyla şakalaşırken denize düşen genç akıntıda kayboldu
18:10 Fenerbahçe Beko'nun Dimitris Itoudis ile anlaştığı iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 20:44:39. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Dünür kavgasında silahlar konuştu, olaya özel harekat polisleri müdahale etti: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement