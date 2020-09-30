Havaya rastgele ateş ettikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Havaya rastgele ateş ettikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de havaya rastgele ateş ettikleri öne sürülen 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.
Eskişehir'de havaya rastgele ateş ettikleri öne sürülen 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Odunpazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı mahallelerinde otomobilden havaya ateş edilmesine ilişkin çalışma başlattı.
Gözaltına alınan 4 zanlının üzerinde yapılan aramalarda 2 tabanca ile mermiler ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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