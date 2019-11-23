Son Dakika Haberleri: Havayı kirleten firmalara 360 bin 985 lira para cezası kesildi
Son Dakika Güncel Havayı kirleten firmalara 360 bin 985 lira para cezası kesildi - Son Dakika

Havayı kirleten firmalara 360 bin 985 lira para cezası kesildi

6 saat önce

Kırıkkale'de havayı kirleten 3 sanayi firmasına 360 bin 985 lira idari para cezası kesildi.

Havayı kirleten firmalara 360 bin 985 lira para cezası kesildi, System.String[]

Kırıkkale'de havayı kirleten 3 sanayi firmasına 360 bin 985 lira idari para cezası kesildi.


Kırıkkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, il merkezinde kurulu 2 adet Hava Kalitesi İzleme İstasyonu 24 saat kesintisiz kesintisiz yapılan ölçüm verilerinin bakanlığa gönderildiği bildirildi.


Hava kalitesinin korunması yönelik olarak katı yakıt satış noktalarında denetimlerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce devam ettiği, satılan katı yakıtlardan (kömür) numune alınıp analizlerinin yapıldığı ifade edildi.


Ayrıca tesislerde yapılan denetimlerde ise emisyonlarını yönetmeliklere aykırı şekilde atmosfere veren 3 firmaya toplam 360 bin 985 Türk Lirası idari para cezası uygulandı. - KIRIKKALE

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:59 Kaynak: İHA
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