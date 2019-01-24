Son Dakika Haberleri: Havayı Kirleten İşletmelere Ceza

Havayı Kirleten İşletmelere Ceza

2 saat önce

Tekirdağ'da havayı kirleten işletmelere geçen yıl 350 bin 827 lira idari para cezası kesildi.

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Tekirdağ'da havayı kirleten işletmelere geçen yıl 350 bin 827 lira idari para cezası kesildi.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan Tekirdağ'da çevre ve hava kirliliğine izin vermemek adına sürekli kontroller yapıldığı belirtildi.

Tekirdağ'da faaliyet gösteren sanayi tesislerine ait bacalarda 2018 yılında toplam 179 adet denetim yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yanma gazları, toz, islilik, voc, ağır metaller ve koku gibi çeşitli parametreler bazında 65 adet işletmenin bacasından emisyon ölçümü yapıldı. Emisyon ölçüm sonuçlarının Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda, 9 işletmeden koku için tedbir alınması istendi ve 7 işletmeye de emisyon sınır değerlerini aşması nedeniyle çevre kanunu gereği toplam 350 bin 827 lira idari para cezası kesildi."

Denetimlerin devam ettiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:03 Kaynak: AA

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tekirdağ, Ekonomi
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