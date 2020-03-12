Havayı kirletmenin cezası 22 bin lira - Son Dakika
Son Dakika Güncel Havayı kirletmenin cezası 22 bin lira - Son Dakika

Havayı kirletmenin cezası 22 bin lira

6 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 19 ilçede kış mevsimi boyunca katı yakıt ateşçileri, site yöneticileri başta olmak üzere resmi/özel kurum ve kuruluş yetkililerine uygulamalı olarak tekniğine uygun yakma eğitimi verildi.

Havayı kirletmenin cezası 22 bin lira, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 19 ilçede kış mevsimi boyunca katı yakıt ateşçileri, site yöneticileri başta olmak üzere resmi/özel kurum ve kuruluş yetkililerine uygulamalı olarak tekniğine uygun yakma eğitimi verildi.


Ekipler, gerek şikayet sonrası gerekse rutin denetimlerle verimli ve uygun yakma tekniğinin yanı sıra uygun yakma yapılmadığında meydana gelen problemler ve idari yaptırımlar konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Katı yakıtlardan numune alarak akredite laboratuvarlara analiz için gönderen ekipler, mevzuata aykırı çıkan kömürleri toplatarak kişi veya yöneticilere gerekli idari yaptırım da uyguladı.


Düzenlemelere uymayanlara idari yaptırım uygulanacağını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, "2872 sayılı Çevre Kanunu gereği hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tabi olmayan tesislerin işletilmesi sırasında yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olanlara 2020 yılında uygulanacak idari para cezası 22 bin 109 TL'dir. Öte yandan verilecek ceza toplu veya ferdi ısıtılan konutlarda her bağımsız bölüm için bin 93 TL'dir. Cezai sorumluluk toplu ısıtılan konutlarda yöneticiye, ferdi ısıtılan konutlarda ise konutu kullanana aittir. Ayrıca katı yakıt özelliklerini sağlamayan yakıtları ithal eden ve satanlara; katı yakıtların depolanması, taşınması, yüklenmesi, boşaltılması veya torbalanmasına ilişkin düzenlemelere uymayanlara 15.166 TL idari para cezası uygulanacaktır" dedi. - ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:34 Kaynak: İHA
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