Havayolları şirketleri Ukrayna uçuşlarını askıya aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Havayolları şirketleri Ukrayna uçuşlarını askıya aldı

21.02.2022 14:03

- Havayolları şirketleri Ukrayna uçuşlarını askıya aldı Birçok havayolu şirketi, Ukrayna'da artan savaş riski sebebiyle seferlerini askıya aldığını duyurdu.

- Havayolları şirketleri Ukrayna uçuşlarını askıya aldı

KİEV - Birçok havayolu şirketi, Ukrayna'da artan savaş riski sebebiyle seferlerini askıya aldığını duyurdu.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz, ulaşımı da etkilemeye başladı. Almanya merkezli havayolu şirketi Lufthansa başta olmak üzere, Scandinavian Airlines (SAS), Austrian Airlines ve Swiss International Air Lines gibi firmalar da 21- 28 Şubat tarihleri arasındaki Ukrayna seferlerini askıya aldığını duyurdu. Uçuşların devam edip etmeyeceği ise Şubat sonunda ülkenin genel durumuna göre değerlendirilecek.

Ukrayna Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, yolcuların mağdur olmaması için iptal edilen uçuşların yerine Ukraine International Airlines'a ait uçakların gerekli seferleri düzenleyeceği belirtildi.

Havayolları şirketleri Ukrayna uçuşlarını askıya aldı
Havayolları şirketleri Ukrayna uçuşlarını askıya aldı
Havayolları şirketleri Ukrayna uçuşlarını askıya aldı
Havayolları şirketleri Ukrayna uçuşlarını askıya aldı

YORUMLAR
500
Rusya: Dnipro bölgesinde Ukrayna'ya ait büyük bir cephanelik ile Su-25 uçağını vurduk Rusya: Dnipro bölgesinde Ukrayna'ya ait büyük bir cephanelik ile Su-25 uçağını vurduk Savaş değil aşk kazandı, Ukraynalı ve Rus aşıklar Antalya'da evlendi Savaş değil aşk kazandı, Ukraynalı ve Rus aşıklar Antalya'da evlendi Rusya, Odessa'da Ukrayna'ya ait 1 adet Mig-29 savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi Rusya, Odessa'da Ukrayna'ya ait 1 adet Mig-29 savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi
Kaynak: İHA

28 Şubat, Ukrayna, Rusya, Savaş, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havayolları şirketleri Ukrayna uçuşlarını askıya aldı - Son Dakika


Son Dakika
14:19 Erdoğan'dan olası Suriye'ye operasyonuna ilişkin açıklama: Bir gece ansızın tepelerine ineriz, teröristlerin kökünü kazıyacağız
14:18 Erdoğan'dan Türkiye'ye gelen İsveç ve Finlandiya heyetlerine tepki: Hala caddelerinde teröristleri gezdiriyorlar! Bunlar dürüst ve samimi değiller
13:29 Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan'dan "sevgili" sorusuna yanıt: Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı, Buğra kaçmadı
13:23 Atatürk Havalimanı'nda tüm peronlar, hangarlar, binalar yerinde kalacak: Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilecek
13:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne: Mücadeleniz tarihe altın harflerle yazıldı
12:39 Hintli bilim insanlarından bomba iddia: Hamamböceği sütü, inek sütünden 4 kat daha faydalı
12:36 CHP'nin potansiyel cumhurbaşkanı adayları İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak açıklama: Görevimiz desteği genel seçimlere taşımak
12:30 Nişantaşı'nda bir kadının kalçasına dokunan sapığa meydan dayağı! Polise teslim edilen zanlıdan "yanlışlıkla dokundum" açıklaması
12:26 FETÖ'cü Enes Kanter'in Erdoğan nefreti bitmiyor! Şimdi de NATO'ya "Erdoğan'ın sizi sindirmesine izin vermeyin" çağrısında bulundu
12:21 Evlenmeleri için "Trabzonspor şampiyon olmalı" şartını koşan Tansu ile Ali çifti 6 yıl sonra evlenebildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 14:38:38. #1.13#
SON DAKİKA: Havayolları şirketleri Ukrayna uçuşlarını askıya aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement