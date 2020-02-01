Havayollarının Çin seferleri durma noktasına geldi: Türkiye ne kadar Çinli turisti ağırlıyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Havayollarının Çin seferleri durma noktasına geldi: Türkiye ne kadar Çinli turisti ağırlıyor? - Son Dakika Dünya

Havayollarının Çin seferleri durma noktasına geldi: Türkiye ne kadar Çinli turisti ağırlıyor?

6 saat önce

Çin’de ortaya çıkan koronavirüsün görüldüğü ülkelerin sayısı giderek artarken bu hastalığın dünyayı nasıl etkileyeceği tartışılmaya devam ediyor. Havayolu şirketleri bazı seferleri dondurma kararı aldı. Peki, Türkiye’ye ne kadar Çinli turist geliyor ve bu kişiler ne kadar harcama yapıyor?

Havayollarının Çin seferleri durma noktasına geldi: Türkiye ne kadar Çinli turisti ağırlıyor?, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün görüldüğü ülkelerin sayısı giderek artarken bu hastalığın dünyayı nasıl etkileyeceği tartışılmaya devam ediyor. Bunlardan biri de turizm sektörünün nasıl etkileneceği. Zira Çin 277 milyar Amerikan doları ile açık ara dünyanın en çok dış turizm harcaması yapan ülkesi.


Havayolu şirketlerinin uçak seferlerini durdurmasının da turizme olumsuz yansıyacağı şüphesiz. Peki, Türkiye'ye ne kadar Çinli turist geliyor ve bu kişiler ne kadar harcama yapıyor?

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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, turist, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:07 
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