Havayolu firmasını dolandıran acente sahiplerine operasyon: 36 gözaltı - Son Dakika

Havayolu firmasını dolandıran acente sahiplerine operasyon: 36 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul merkezli 8 ilde, usulsüz uçak bileti sattıkları iddiasıyla acenta sahiplerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 36 kişi gözaltına alındı. 10 şüphelinin de arandığı öğrenilirken, usulsüz uçak bileti sattıkları iddiasıyla daha önce acente ruhsatları iptal edilen şüphelilerin başka kişiler adına açtıkları acenteler üzerinden faaliyetlerini yürüttükleri belirlendi.

Alınan bilgilere göre, yolculara usulsüz uçak bileti satarak illegal kazanç elde eden bazı acente firmalarının yetkileri daha önce iptal edilmiş, söz konusu firmaların faaliyetlerine son verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya göre, lisansları iptal edilen söz konusu acentelerin, sonradan yurt içinde ve yurt dışında yabancı kişilerin üzerlerine yeni acenteler açtıkları ve bu acenteler üzerinden bilet sattıkları tespit edildi. Satılan biletlerin havayolu şirketine ödemeleri gereken parayı ödemedikleri belirlenen şebeke üyesi 46 şüpheli tespit edildi.

Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından dün İstanbul, Düzce, Ağrı, İzmir, Denizli, Hatay, Van ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Aranan 46 şüpheliden 36'sı yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerdeki aramalarda çok sayıda belge ve doküman ele geçirilirken, 36 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek veya Üye Olmak, Nitelikli Dolandırıcılık" konuları ile ilgili yürütülen çalışmalarda, zanlıların usulsüz uçak bileti düzenledikleri belirlenerek yetkilerine son verilen acentelerin, daha sonra ülke içinden ve yurt dışında yabancı şahısların üzerlerine açtıkları acenteler aracılığı ile yeniden bilet sattıkları ortaya çıktı. Şebekenin, ilgili havayolu şirketine ödemeleri gereken bilet tutarlarını ödemedikleri ve firmayı maddi zarara uğrattıkları belirlendi.

Öte yandan operasyonda adreslerinde bulunamayan firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.