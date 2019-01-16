Son Dakika Haberleri: Havayolu Şirketi Çalışanlarına Uyuşturucu Kaçakçılığı Suçlaması

Havayolu Şirketi Çalışanlarına Uyuşturucu Kaçakçılığı Suçlaması

1 saat önce

Asya ve Avustralya arasında seferler düzenleyen havayolu şirketi Malindo Air'in çalışanları, çok uluslu bir kartel için uyuşturucu kaçakçılığına yardım etmekle suçlanıyor.

Havayolu Şirketi Çalışanlarına Uyuşturucu Kaçakçılığı Suçlaması, System.String[]
Asya ve Avustralya arasında seferler düzenleyen havayolu şirketi Malindo Air'in çalışanları, çok uluslu bir kartel için uyuşturucu kaçakçılığına yardım etmekle suçlanıyor.

CNN'nin haberine göre, Avustralya federal polisi, 6 ay süren bir operasyon çerçevesinde 2'si Malindo Air'in uçuş mürettebatında yer alan 8 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların 4'ünün kadın olduğu, kabin ekibinden 2 kişinin, Avustralya'ya eroin ve metamfetamin taşınan en az 20 seferde görev yaptığı belirtildi.

Merkezi Malezya'da bulunan, Endonezyalı Lion Air'e bağlı kuruluş Malindo Air'den yapılan açıklamada, en az bir çalışanlarının gözaltına alındığı bilgisini edindikleri ve konuyla ilgili Melbourne'deki Malezya konsolosluğuyla iletişime geçildiği kaydedildi.

Açıklamada, Malindo Air'in, Avustralya ve Malezya'daki yetkililerle iş birliğine hazır olduğu ifade edildi.

Malezya'dan uyuşturucu kaçakçılığı yapan çetenin, Melbourne'de üslenen Vietnamlı bir suç karteli olduğu ve 5 yılı aşkın süre fark edilmeden faaliyet gösterdiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:16 Kaynak: AA

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