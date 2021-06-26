Havayolu şirketine 2 kategoride ödül

Pegasus Hava Yolları'nın, Airfinance Journal Ödülleri 2020 kapsamında 'Yılın JOLCO Bazlı Finansal Kiralama Anlaşması' ve 'Yılın Hava Yolu Hazine Ekibi' kategorilerinde ödüle layık görüldüğü kaydedildi.

Pegasus'un, havacılık yayınlarından Airfinance Journal tarafından her sene gerçekleştirilen Airfinance Journal Ödülleri kapsamında iki ödüle birden layık görüldüğü belirtildi. Pegasus Hava Yolları; üst düzey havacılık finansmanı yöneticileri ve bağımsız yöneticilerden oluşan bir jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu, 2020 yılı için 'Yılın JOLCO Bazlı Finansal Kiralama Anlaşması' ve 'Yılın Hava Yolu Hazine Ekibi' kategorilerinde ödül aldı.

Pegasus Hava Yolları'nın bir Airbus A321neo model uçak teslimatı kapsamında 55 milyon Euro'luk Jolco finansmanı sağlaması, işlemin yapısı itibarıyla yenilikçi oluşu ve bir üreticinin üretim hattından tamamen uzaktan teslim edilen ilk uçak olması sebebiyle "Yılın JOLCO Bazlı Finansal Kiralama Anlaşması" ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

"FİNANSMAN KANALINI ÇEŞİTLENDİRMEDE BAŞARILI OLUNDU"

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Pegasus Hava Yolları Uçak Finansman Ekibi ise sigorta destekli finansman ürünü Balthazar finansmanları, ECA destekli finansmanlar, yeni teslimatlar için JOLCO finansmanları gibi farklı yapıları kapatarak finansman kanalını çeşitlendirmede başarılı oldu. Ayrıca Boeing 737-800'lerin bazılarının satış ve geri kiralama piyasası yoluyla çıkışını da sağladı ve bu başarılı çalışmalar çerçevesinde "Yılın Hava Yolu Hazine Ekibi" ödülüne layık görüldü" ifadelerine yer verildi.