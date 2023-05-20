Havayolu ulaşımında yeni bir dönem: Uzay çağı - Son Dakika
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Havayolu ulaşımında yeni bir dönem: Uzay çağı

20.05.2023 19:35

ABD menşeili Quantum firması, 800 yolcu kapasiteli 'Progress Eagle' modeli için hazırlıklarını sürdürüyor. Şu ana kadarki tasarımların hepsinden daha büyük olan bu uçak modelinin, güneş enerjisinden faydalanarak hava ulaşımında yepyeni bir dönem başlatması bekleniyor.

İspanyol tasarımcı Oscar Vinals'ın dizayn ettiği 'Progress Eagle', şimdiye kadar üretilen tüm uçaklardandaha büyük olmasıyla dikkati çekiyor. Firmanın; uçağı 800 yolcu kapasiteli standart uçuş ve kabinlerin yerine restoran; spa, sinema, dükkanlar ve kumarhane gibi olanakların yer aldığı, 300 yolcu kapasiteli 'tek uçuş' modeli olarak iki şekilde piyasa sürmesi bekleniyor.

Havayolu ulaşımında 'uzay çağı' dönemi

GEMİ SEYAHATİ GİBİ UÇAK YOLCULUĞU

Uzay çağına ayak uyduracak uçağın uydudan topladığı güneş enerjisi sayesinde neredeyse sürekli havada kalabilmesi amaçlanıyor. Bununla birlikte yolcuların, dünya çapında gezip, deniz yolculuğuna benzer deneyimler yaşamaları hedefleniyor.

Uçakta, 'turist', 'bussiness' ve 'pilot' olmak üzere 3 sınıf bilet tasarlanıyor. Bilindik uçaklarda yer almayan 'pilot' sınıfı bilet alan yolcular, 'panoramik görüntüleme salonu' imkanından yararlanabilecek. Bu bilete sahip olan yolcular, uçak içindeki camekan alandan daha önce deneyimlenmemiş bir görüş açısıyla yolculuk edebilecek.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE SESSİZLİK

Uydudan toplanan güneş enerjisini değerlendirerek kendi kendine yetecek bu uçağın, geleneksel uçaklardan daha enerji verimli ve daha sessiz olması bekleniyor. 96 metre kanat açıklığı ve 80 metre uzunluğa sahip olacak şekilde planlanan 'Progress Eagle', bu haliyle bugünkü ticari uçakların hepsinden büyük olacak.

Hava ulaşımında yeni bir çağ başlatacak uçağın piyasaya çıkış tarihinin 2030'dan önce olması beklenmiyor.

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Pilot, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Havayolu ulaşımında yeni bir dönem: Uzay çağı - Son Dakika


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