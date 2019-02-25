Son Dakika Haberleri: "Havayolu ve kargoda yeni bir model geliştirmeliyiz"

"Havayolu ve kargoda yeni bir model geliştirmeliyiz"

50 dakika önce

İTO Başkanı Avdagiç, "B2B yarışında havayolu ve kargoda yeni bir model geliştirmezsek, küresel rekabette olmamız ihtimal bile değil. Olta balıkçılığı gibi bu. Onlar ağla tutarken, biz olta ile balık avlayarak rekabet edemeyiz.

İTO Başkanı Avdagiç, "B2B yarışında havayolu ve kargoda yeni bir model geliştirmezsek, küresel rekabette olmamız ihtimal bile değil. Olta balıkçılığı gibi bu. Onlar ağla tutarken, biz olta ile balık avlayarak rekabet edemeyiz. Ağ çağında olta balıkçılığıyla övünemeyiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:20 

Ekonomi
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