Havayoluyla kente gelenler sağlık kontrolünden geçiriyor - Son Dakika

Havayoluyla kente gelenler sağlık kontrolünden geçiriyor

HAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyübi Havalimanına iniş yapan yolcular tek tek sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan korona virüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardında tüm şehirlerde tedbirler üst düzeye çıkarıldı. Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyübi Havalimanına İstanbul ve Ankara'dan gelen yolcular da sağlık çalışanları tarafında tek tek ateşleri ölçülüyor.

Korona virüse karşı alınan tedbirleri yerinde gören vatandaşlar, hem sağlık çalışanlarına hem de havalimanı çalışanlarına teşekkür ettiler.

Havalimanında ise korona virüs tedbirleri kapsamında önlemler alınırken, yolcular ise bilgilendiriliyor.