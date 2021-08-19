HAVELSAN DİJİTAL BİRLİKİ IDEF'TE TANITTI TEK OPERATÖR ÇOK SAYIDA İNSANSIZ ARACI KONTROL EDECEK - Son Dakika

HAVELSAN tarafından geliştirilen, insansız hava (İHA) ve kara araçlarından (İKA) oluşan Türk savunma sanayisindeki Dijital Birlik konsepti

IDEF 2021'de sergilendi. HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Solmaz, Dijital birlik olarak adlandırdığımız bu çalışmanın amacı sürü ve takım halinde otonom sistemleri insansız hava araçları ve insansız kara araçlarının müşterek bir harekata destek vermesi için tasarlandı. İHA ve İKA'ların ortak görev yapabileceği ve sahadaki güvenlik kuvvetlerimize saha desteği verebilecek bir tasarımla ortaya çıktı dedi.

Türk savunma sanayisinin son dönemde geliştirdiği ürünler 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda vitrine çıktı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda gerçekleşiyor. 17 Ağustos günü kapılarını açan fuarda HAVELSAN tarafından geliştirilen, insansız hava (İHA) ve kara araçlarından (İKA) oluşan Türk savunma sanayisindeki Dijital Birlik konsepti de yer aldı. Dijital Birlik isimli çalışma insansız hava ve kara araçlarının sürü ve takım halinde müşterek harekata destek verecek şekilde tasarlandı. Konseptin diğer bir amacı da tek bir tek bir konsol ve operatörle birden fazla insansız aracın yönetilmesini sağlamak. Dijital Birliklerin 2021 Eylül ayında muhaberebe sahasında olması bekleniyor.

AMACIMIZ TEK BİR KONSOL TEK BİR OPERATÖR İLE BİRDEN FAZLA İNSANSIZ ARACI KONTROL ETTİRMEK

HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Solmaz Geleceğin muharebe sahasına yönelik başlatmış olduğumuz bu çalışmanın, ilk olarak bu sene gösterimini yaptık. Dijital Birlik olarak adlandırdığımız bu çalışmanın amacı sürü ve takım halinde otonom sistemleri insansız hava araçları ve insansız kara araçlarının müşterek bir harekata destek vermesi için tasarlandı. İHA ve İKA'ların ortak görev yapabileceği ve sahadaki güvenlik kuvvetlerimize saha desteği verebilecek bir tasarımla ortaya çıktı. Sahada mücadele veren unsurlarımıza destek olmak daha sonrasında da onların yerine sahada mücadele edebilmesini sağlamak. Bulut altı İHA herhangi bir hedef bulduğunda ve o hedef herhangi bir risk oluşturuyorsa insansız kara araçlarımızla bu hedefi ateş altına almak gerekirse onların ulaşamadığı yerlerde bulut altı İHA'larımızla o hedefleri ateş altına almak yok etmek çalışmamız bulunuyor. Her zaman bir insan karar mekanizması kullanmak gerekiyor. Bu kadar kompleks sistemleri yönetebilmek için tek bir operatörün yönetebileceği bir sistem gerekiyordu. Amacımız kullanıcıya tek bir konsol, tek bir operatör ile birden fazla insansız aracın yönetilmesini sağlamak dedi.

İLK YERLİ VE MİLLİ MAYIN AVLAMA SONARININ YANINDAYIZ

ARMELSAN Genel Müdürü Can Emre Bakım da Amacımız deniz kuvvetlerimizin su altı akustik sistemlerdeki dışa bağımlılığını sona erdirmektir. IDEF'21'de de Savunma Sanayii Başkanlığımız ile başladığımız, yerli ve milli mayın avlama sonarını geliştirme projemizin ilk etabını tamamladığımız NUSRAT-1915 mayın avlama sonarının yanındayız. Ülkemizde geliştirilmiş ilk yerli ve milli mayın avlama sonarıdır bu. Mayın gemileri üzerinden kontrol edilebilecek sistemlerdir. Teknolojik ilerlemeye bağlı olarak insansız su üstü araçlarda da kullanabilecek sistemdir. Daha önce gemilerimizde yabancı sistemler kullanılıyordu. Sistemin içerisinde entegre mayın kütüphanesi bulunmakta diye konuştu. NUSRAT-1915'in de 2021 yılının sonunda deniz suları ile buluşacağı belirtildi.