HAVELSAN, ETSI'nin birlikte çalışabilirlik testlerini bir kez daha geçmeyi başardı - Son Dakika

HAVELSAN, 5G alanında bir kez daha ve farklı ürünleriyle Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü'nün (ETSI) birlikte çalışabilirlik testlerini geçmeyi başardı.

2019 yılı Ekim ayında HAVELSAN 5G görev kritik sistemlerinin başarıyla sonuçlanan testlerinin ardından, şimdi de HAVELSAN Telco Cloud, ETSI NFV Grubu Birlikte Çalışabilirlik Testlerini başarıyla tamamladı.

HAVELSAN Telco Cloud; 5G, MEC, RAN, V2X, Yapay Zeka, Endüstriyel Nesnelerin İnterneti, Otomasyon ve Robotik gibi teknolojilerin hayata geçebilmesi için çok büyük önem taşıyor.

ETSI testlerine 5G Çekirdek Şebeke modülleriyle VNF sağlayıcısı olarak da katılan HAVELSAN, bu alanda da birlikte çalışabilirlik testlerini başarıyla tamamladı.

(Emin Kuvat/İHA)