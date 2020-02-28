HAVELSAN Genel Müdürü Atalay'dan TTSO'ya ziyaret Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi HAVELSAN Genel Müdürü Atalay'dan TTSO'ya ziyaret Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

HAVELSAN Genel Müdürü Atalay'dan TTSO'ya ziyaret Açıklaması

6 saat önce

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, 100 katı büyüklükteki yabancı firmalarla rekabet edebilecek düzeyde olduklarını söyledi.

HAVELSAN Genel Müdürü Atalay'dan TTSO'ya ziyaret Açıklaması, System.String[]

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, 100 katı büyüklükteki yabancı firmalarla rekabet edebilecek düzeyde olduklarını söyledi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını (TTSO) ziyaret eden Atalay, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile görüştü.

Atalay, dünyada ticaretin eskiden olduğu gibi yine Çin merkezli olarak doğuya yöneldiğine işaret ederek, Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla avantajlı durumda bulunduğunu söyledi.

Bu durumu iyi değerlendirmek gerektiğine dikkati çeken Atalay, "Bize düşen buna hazırlıklı olmak, organize olup birlik içinde çalışmaktır. Dünya ile rekabet edebilmek önemli. Savunma sanayine baktığımızda bunu başardık. Ülkemizin savunma sanayi ihracatı büyüyor ve bunu başaran birkaç ülkeden biriyiz. Devletimiz bu konuda geleceği gördü ve yatırım yaptı." diye konuştu.

Atalay, kaliteli ürünler ürettikleri için tercih edildiklerini kaydederek, "100 katı büyüklüğümüzdeki yabancı firmalarla rekabet edebilecek düzeydeyiz. Bunun için çok çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Atalay, özellikle belli alanlarda ihtisaslaşmış Teknokentler kurulması gerektiğini ifade etti.

TTSO Başkanı Hacısalihoğlu ise köklü bir ticaret şehri olan Trabzon'u ihracat ve teknoloji odaklı yatırımlarla ileriye taşımak için stratejik plan doğrultusunda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Hacısalihoğlu ziyaret anısına Atalay'a plaket sundu.

Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Ahmet Hamdi, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:20 Kaynak: AA
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