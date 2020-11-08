HAVELSAN Genel Müdürü Nacar: "Makine ve ekipman gücünden daha önemli olan şey aslında yetişmiş insan gücü" - Son Dakika

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, "Birçok yeni projeler başlatılmakta, firmalar kurulmakta ve konular ele alınmakta. Tabi ki bunları gerçekleştirecek makine ve ekipman gücünden daha önemli olan şey, aslında yetişmiş insan gücü ve bu insan gücünü bir arada toparlayacak organizasyonlar" dedi.

Mekatronik Mühendisleri Derneği, Ankara şubesince düzenlenen Tecrübe Paylaşımı Programı'nda konuşan HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, savunma sanayinde yapılan çalışmalardan bahsetti. Her konuda olduğu gibi savunma sanayisinin de gelişip dönüştüğünü belirten Nacar, bu tür etkinlikler ile gençlerin daha geniş ufuklar kazanabileceğini söyledi. Mekatronik Mühendisleri Derneği Ankara Şube Yöneticisi Tahir Uras'ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşi, sohbet havasında geçerken, HAVELSAN Genel Müdürü Nacar, mühendis ve mühendis adayı öğrencilerin sektör hakkındaki sorularını da yanıtladı.

"Mekatronik mühendisliği Türkiye'de çok genç bir meslek dalı"

Mekatronik mühendisliği dalının yeni ve çok genç bir alan olduğunu belirten HAVELSAN Genel Müdürü Nacar, "Mekatronik mühendisliği Türkiye'de çok genç bir meslek dalı. 25 bin kadar mensubu olduğunu öğrendim. Genellikle 10 yıl veya daha az çalışanın olduğu bir meslek kesimi. Bir de aramızda bazı öğrenci arkadaşlar olduğunu gördüm. Özellikle bu kaynaşma ve dayanışmayı yapmanız çok önemli. Yani hem sektörde çalışan mezun olmuş, belirli tecrübeler edinmiş, hem de o işin tedrisatını gören eğitimini alan genç arkadaşlarımızın sizlerle bir araya gelmesi, bu eğitimin daha verimli olabilmesi adına çok önemli. Bu etkinlikler ile siz bu gençleri daha iyiye, daha güzel noktaya doğru yönlendiriyorsunuz" şeklinde konuştu.

"Makine ve ekipman gücünden daha önemli olan şey aslında yetişmiş insan gücü"

Türkiye'de savunma sanayiinin çok iyi atılımlar yaptığı ve kendini geliştirmek için de yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyduğunu belirten Nacar, "Özellikle ülkemizin savunma sanayisinin gelmiş olduğu nokta itibariyle, hem çok iyi atılımlar yaptığı hem de insan kaynağı yönüyle çok fazla ihtiyacın bulunduğu bir döneme giriyoruz. Birçok yeni projeler başlatılmakta, firmalar kurulmakta ve konular ele alınmakta. Tabi ki bunları gerçekleştirecek makine ve ekipman gücünden daha önemli olan şey aslında yetişmiş insan gücü ve bu insan gücünü bir arada toparlayacak organizasyonlar. Özel sektörde bu işi firmalar yapıyor. Kamuda yine devletin ilgili düzenleyici kurumları bu konu ile ilgileniyor. Tabi ki bunun yanı sıra sivil toplum olarak da sizlerin, derneklerin, birliklerin, odaların ve çeşitli oluşumların bir araya gelmeleri hem sosyal anlamda, hem bu işleri farklı mecralarda ele alma anlamında çok önemli" diye konuştu.

"Sürü otonom projelerimiz var"

HAVELSAN'ın 5 ayrı ilde AR-GE merkezinin olduğunu belirten Nacar, "AR-GE merkezlerimizde yeni teknolojileri yakından takip ediyoruz. Yeni teknolojiler bizim geleceğimiz aslında. Bunlar, otonom ve robotik sistemler, yapay zeka uygulamaları, yapay zeka tek başına AR-GE konusu değil. Yapay zekayı bir alana uyguladığınız zaman, yeni bir iş geliştirdiğiniz zaman bu bir AR-GE niteliği kazandırıyor. Çünkü biz 1 ile 3 seviyeler arası üniversiteler gibi temel araştırmalar yapmıyoruz. Bizim sorumluluk alanımız orası değil. Temel araştırma alanlarında üniversiteler çalışıyor. Dolayısıyla yapay zeka alanı bizim için alan olarak bir AR-GE çalışması değil. Ancak bunu özelleştirdiğimizde; görüntü işlemede kullanıyoruz, yüz tanımada kullanıyoruz, plaka tanımada kullanıyoruz yapay zekayı. Yapay zekayı pilot eğitimlerinde, simülatörlerde; eğitimin ne kadar verimli olduğunu algılamak üzere kullanılan sensörler vasıtasıyla eğitimin gerçekten doğru şekilde verilip verilmediğini, beyin sinyalleri ile ortaya koyan bir proje. Yine aynı şekilde sürü robotik, sürü otonom sistemler. Özellikle otonom araçlar, insansız araçlar, insansız hava aracı, kara aracı, deniz araçları su üstü ve su altı olmak üzere ve bunların otonomisi bir yere kadar. Otonomiden de ötesi bunların otonom olarak sürü halinde takım halinde birbirini destekleyecek, birbiri ile ortak görev yapabilecek bir yapı içerisinde hareket etmesi ile ilgili yapay zeka AR-GE projelerimiz var" ifadelerini kullandı. - ANKARA