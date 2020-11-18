HAVELSAN ile KBÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

HAVELSAN ile Karabük Üniversitesi (KBÜ) arasında "Ortak Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ve KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın imzaladığı protokol ile KBÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinden 3. ve 4. sınıf öğrencileri, belirlenen kontenjan dahilinde ortak eğitim programına katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HAVELSAN Genel Müdürü Nacar, KBÜ'nün Times Higher Education'ın (THE) 2021 yılı için yayımladığı dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 1000'de yer aldığını belirterek, "Akademisyenler ve öğrencilerle ortak işler geliştirmemiz bizim açımızdan önemli. Üniversitelerimizle savunma sanayinin çeşitli alanlarında iş birlikleri yapmak istiyoruz. Özellikle bu iş birliğini ileri teknoloji alanlarında geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

KBÜ Rektörü Polat ise, şunları kaydetti:

"Yeni bir üniversite olmamıza rağmen, HAVELSAN'ın bizlere gösterdiği bu teveccüh gerçekten onur verici. Hem eğitim hem staj hem de diğer birçok iş birliği açısından birlikte güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. İş birliği için HAVELSAN'a ve Genel Müdür Nacar'a teşekkür ediyorum."

Protokol imza töreninde KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İzzet Açar ve Prof. Dr. Mustafa Yaşar ile HAVELSAN Genel Sekreteri Baykal Yaylı ve İnsan Kaynakları Direktörü Oğuzhan Coşkunyürek de hazır bulundu.