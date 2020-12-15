HAVELSAN İleri Teknolojiler Merkezi açıldı - Son Dakika

HAVELSAN İleri Teknolojiler Merkezi açıldı

15.12.2020 13:25

HAVELSAN İleri Teknolojiler Merkezi açıldı HAVELSAN Genel Müdürü Nacar: "İhraç edilebilir yazılım ürünleri geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz" HAVELSAN'ın gelecek vizyonunun bir parçası olan HAVELSAN İleri Teknolojiler Merkezi, Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen törenle açıldı.

HAVELSAN İleri Teknolojiler Merkezi açıldı

HAVELSAN Genel Müdürü Nacar: "İhraç edilebilir yazılım ürünleri geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz"

ANKARA - HAVELSAN'ın gelecek vizyonunun bir parçası olan HAVELSAN İleri Teknolojiler Merkezi, Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan Genel Müdür Mehmet Akif Nacar, "Açık kaynak yazılım ekosistemindeki yazılımcı sayısını artırmayı ve ihraç edilebilir yazılım ürünleri geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Yeni nesil teknolojiler geliştirmek için Gebze Bilişim Vadisi'nde faaliyet gösterecek merkezin açılışına töreninde konuşan HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, Bilişim Vadisi bünyesindeki 90 firmanın 24'ünü HAVELSAN iş ekosistemine dahil ettiklerini, 2021 yılı ile birlikte, Bilişim Vadisi bünyesine yeni katılan 56 firmayla da görüşmelere başlanacağını açıkladı.

"İhraç edilebilir yazılım ürünleri geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Genel Müdür Mehmet Akif Nacar, Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK TÜSSİDE ortaklığında kurulan, yürütücülüğünü Bilişim Vadisi'nin üstlendiği Türkiye Açık Kaynak Platformuna HAVELSAN'ın "kurucu üye" olduğunu hatırlatarak, "Bu sayede, oluşturulacak açık kaynak yazılım ekosistemindeki yazılımcı sayısını artırmayı ve ihraç edilebilir yazılım ürünleri geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi. Bilişim Vadisi yönetiminin HAVELSAN'ı Bilişim Vadisi Mobilite Tabanlı Tarım Kümelenmesi'ne "Teknoloji Lideri" olarak davet ettiğini dile getiren Nacar; "Drone, IoT, robotic otonom sistemler, yapay zeka ve benzeri teknolojilerde Tarım Kümelenmesine dahil olacak firmalarla iş birliği ve koordinasyonun sağlanmasına katkı sunmak üzere görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.

"Artık dünyaya açılmamız gerekir"

HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Türkiye'de mühendislik ve Ar-Ge çalışmalarının çok ilerlediğini ve bugün ülkemizde yapılamayacak, geliştirilemeyecek hiçbir ürün olmadığını belirterek, "Artık dünyaya açılmamız gerekir. Bunun için de maliyet etkin, sürdürülebilir, rekabetçi çözümler sunmalıyız. Biz de ülkemizin bu rekabetçiliğine katkı sunmak amacıyla bugün HAVELSAN İleri Teknolojiler Merkezimizi açtık. Bilişim Vadisindeki varlık sebeplerimizden biri de buradaki ekosistemle yakın çalışmak ve iş birliği yapmak. Biz bir ekosistem firmamızla bir ürün geliştiriyorsak, bu sadece HAVELSAN'ın ihtiyacı için, tüm dünyaya satabilmek üzere geliştirilmeli" şeklinde konuştu.

"Merkez bölgemize önemli bir güç katılmış olacak"

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, tüm sanayicilerin, yatırımcıların, üniversitelerin hizmetkarı olduklarını belirterek, "Sizlerin karşısına çıkacak engelleri kaldırmakla mükellefiz. HAVELSAN İleri Teknolojiler Merkezinin de açılmasıyla bölgemize önemli bir güç katılmış olacak" açıklamalarında bulundu.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu ise yaptığı konuşmada, "Milli Teknoloji Hamlesi parolasıyla sürdürülen çalışmaların önemli bir adımı olarak milli savunma endüstrimizin gözbebeği kurumlarından HAVELSAN'ın Bilişim Vadisinde İleri Teknolojiler Merkezi açmış olmasının mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

HAVELSAN İleri Teknolojiler Merkezi açıldı
HAVELSAN İleri Teknolojiler Merkezi açıldı
HAVELSAN İleri Teknolojiler Merkezi açıldı
HAVELSAN İleri Teknolojiler Merkezi açıldı

Türkiye, Bilişim, Mantar, Gebze, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi HAVELSAN İleri Teknolojiler Merkezi açıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Klaas Jan Huntelaar sezon sonunda futbolu bırakacak Rıdvan Yılmaz 2025'e kadar Beşiktaş'ta oynayacak Bakan Soylu'dan polislere müjde: POLSAN'A üye olan 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alacak 6. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Yakınları sinir krizi geçirdi Soğuk havaya aldırmadan denizin tadını çıkaran Rus kadın herkesi kıskandırdı ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması Cadde ortasında ilginç anlar! Köpek gezdirir gibi 'Kaz' gezdirdi, görenleri şaşkınlığa uğrattı İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: Parti kapatmaların olumlu sonuçları görülmedi         
14:07
Oyuncu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı Oyuncu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı         
13:30
Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin         
13:27
'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı 'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı         
12:43
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, koronavirüs hastası kendisini tanımayınca maskesini indirdi Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, koronavirüs hastası kendisini tanımayınca maskesini indirdi         
12:17
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı         
11:25
Halk diken üstünde! Uşak'ta doğalgaz patlamaları devam ediyor: 2 yaralı Halk diken üstünde! Uşak'ta doğalgaz patlamaları devam ediyor: 2 yaralı         
11:01
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri         
10:18
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti         
10:11
İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor         
10:07
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu 50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu         
08:18
Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor         
08:15
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 14:16:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HAVELSAN İleri Teknolojiler Merkezi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei