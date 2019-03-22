Son Dakika Haberleri: Havelsan'ın 18 Eski Mühendisine Fetö'den Gözaltı

Havelsan'ın 18 Eski Mühendisine Fetö'den Gözaltı

1 saat önce

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Elektronik Sanayi'nde (HAVELSAN) çalışırken, soruşturma nedeniyle kurumla ilişkileri kesilen 18 mühendis hakkında gözaltı kararı verildi.

Havelsan'ın 18 Eski Mühendisine Fetö'den Gözaltı, System.String[]
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Elektronik Sanayi'nde (HAVELSAN) çalışırken, soruşturma nedeniyle kurumla ilişkileri kesilen 18 mühendis hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin savunma sanayi şirketlerindeki mensuplarının tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada, HAVELSAN'da mühendis olarak bir süre çalışan ve şirket adına alınan GSM hatlarına örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u yükleyip, kullandığı belirlenen 18 mühendis hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma nedeniyle kurumla ilişkileri kesilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:31 Kaynak: DHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara, Güncel
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