Dijital birliklerin robot askeri "Barkan" 2023'te askeri birliklere verilecek - Son Dakika
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Dijital birliklerin robot askeri "Barkan" 2023'te askeri birliklere verilecek

31.08.2022 15:46
Dijital birliklerin robot askeri "Barkan" 2023'te askeri birliklere verilecek

HAVELSAN'ın geliştirdiği insansız kara aracı "Barkan"ın gelecek yıl askeri birliklere teslim edilmesi hedefleniyor.

HAVELSAN'ın geliştirdiği insansız kara aracı "Barkan"ın gelecek yıl askeri birliklere teslim edilmesi hedefleniyor.

Robotik ve otonom teknolojiler alanında 2019 yılından bu yana AR-GE çalışmaları yürüten HAVELSAN, kara araçları kullanım senaryosu üzerinden geliştirilen sürüş kiti ile başlayan süreçte askeri ve sivil amaçlı kara, hava, deniz ve uzay araçlarında otonomi hedefliyor.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan HAVELSAN, burada, çalışmaları son aşamasına gelen insansız kara aracı "Barkan"ı da sergiliyor.

500 kilogram civarında ağırlığa sahip ve üzerine uzaktan komutalı SARP silah sistemi entegre edilen Barkan, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet unsurlarına sahadaki desteğin artırılması amacıyla geliştirildi.

Barkan, üzerinde bulunan haberleşme cihazlarıyla uzaktan kontrol, çepeçevre görüş yeteneğiyle de operatöre geniş bir görüş imkanı sunuyor.

HAVELSAN AR-GE ve Mühendislik Direktörü Mehmet Onur Özçelik, AA muhabirine, Barkan'ın, HAVELSAN'ın üzerinde çalıştığı, çok büyük bir projenin kritik bir bileşeni olduğunu söyledi.

Üzerinde çalıştıkları projenin, "Dijital Birlikler Projesi" olduğunu belirten Özçelik, "Burada amacımız, geleceğin savaş sahasında dijital, insansız birlikler oluşturmak. Barkan, burada insansız kara aracı rolüyle önemli bir rol üstleniyor." dedi.

Projenin öz kaynaklı bir AR-GE projesi olduğunu anlatan Özçelik, daha sonra Savunma Sanayii Başkanlığının yönlendirmesiyle yarışmaya girip bugünkü halini aldığına işaret etti.

Yürüttükleri çalışmalarla insansız hava ve kara araçlarına ortak görev yaptırabilir noktaya geldiklerini dile getiren Özçelik, şunları kaydetti:

"Barkan'ın keşif, gözetleme, istihbarat toplama ve izleme, atış destek gibi konularda birçok özelliği mevcut. Aracımız kıtalara gönderildi, kullanıcıların birtakım geri bildirimleri alındı, ürün iyileştirilmesi alanında çalışmalar devam ediyor. Gerek tırmanma kabiliyetleri olsun, gerek hareket, gerek görev kabiliyetleri olsun, bunları üst seviyeye çıkaracak çalışmalar noktalanmak üzere. Daha sonra askeri birliklere dağıtımı olacak. 2023 yılı içinde silahlı kuvvetlerimize teslim etmeyi planlıyoruz. Aracımız 4-5 kilometrede uzaktan kumanda ile kontrol edilebiliyor. Bunun haricinde telefon çeken herhangi bir yerden kontrolü mevcut, kablolu olarak da kullanılabiliyor."

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Kaynak: AA

Çarşamba Havalimanı, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dijital birliklerin robot askeri 'Barkan' 2023'te askeri birliklere verilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Dijital birliklerin robot askeri "Barkan" 2023'te askeri birliklere verilecek - Son Dakika
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