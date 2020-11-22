HAVELSAN yeni tip denizaltıların "kalbini" tamamladı - Son Dakika

HAVELSAN yeni tip denizaltıların "kalbini" tamamladı

22.11.2020 10:59
HAVELSAN yeni tip denizaltıların

HAVELSAN, Yeni Tip Denizaltı Projesi'ndeki 6 denizaltı için stratejik süreçlerden birini daha geride bıraktı.

HAVELSAN, Yeni Tip Denizaltı Projesi'ndeki 6 denizaltı için stratejik süreçlerden birini daha geride bıraktı. Salgın döneminde de üretime yoğun tempoda devam eden şirket, 6'ncı ve son denizaltıya ait Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi'nin (DBDS) üretimlerini de tamamlayıp, fabrika kabul testlerini başarıyla gerçekleştirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacını karşılamak amacıyla yürüttüğü proje kapsamında, ilk denizaltı için DBDS geliştirmesine Eylül 2011'de başlandı. DBDS sistemlerinin geliştirme, üretim ve testleri için HAVELSAN'da 9 yıl boyunca ortalama 20 kişilik Donanım ve Gömülü Yazılım Geliştirme Ekibi emek verdi.

Son fabrika kabul testlerinin başarıyla sonuçlanmasıyla TCG PiriReis, TCG HızırReis, TCG MuratReis, TCG AydınReis, TCG SeydialiReis ve TCG SelmanReis denizaltıları için yürütülen DBDS çalışmaları tamamlanmış oldu.

Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde, havadan bağımsız tahrik sistemli 6 denizaltının Gölcük Tersanesi Komutanlığında azami ölçüde Türk sanayisi katılımıyla inşa edilmesi amaçlanıyor. Denizaltının kalbi olarak nitelendirilen DBDS, harekat ortamının çok zorlu kriterlerini karşılamak üzere HAVELSAN'ın özgün ürünü olarak geliştirildi. DBDS, yeni eklenen kabiliyetleriyle dünya genelindeki benzerlerinin önüne geçmeyi de başardı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları kapsamında DBDS ile bütünleşik bir veri kayıt sistemi tasarlandı, yeni fonksiyonlara ait donanım ve yazılım güncellemeleri zamanında bitirildi ve teste tabi tutuldu.

Geçmiş dönemde yabancı firmalardan temin edilen sistemler, HAVELSAN mühendisleri tarafından ihtiyaçlara göre geliştirilebilir ve yenilikler kolaylıkla sisteme eklenebilir duruma getirildi.

Pakistan'da da testi geçti

Silah, sensör ve komuta kontrol birimlerinden oluşan Denizaltı Savaş Sistemi'nin entegrasyonunda kilit rol oynayan DBDS'nin veri akışını yedekli ve kesintisiz sağlaması sayesinde Reis sınıfı denizaltıların daha emniyetli seyir yapması ve harekat görevlerini en etkin şekilde icra etmesi mümkün olacak.

Yeni DBDS özellikleri sayesinde, harekat sırasında sistem üzerinden akan tüm görev kritik verilerin en az 50 gün kesintisiz kaydedilmesi ve depolanması sağlanabilecek. Ayrıca harekatta kaydedilen önemli veriler gemide veya sahilde incelenebilecek.

Gelişmiş özellikleriyle 2019 yılında yabancı denizaltı inşa ve modernizasyon programlarının dikkatini çeken DBDS'nin, Pakistan Deniz Kuvvetleri envanterindeki Agosta sınıfı denizaltıların modernizasyonunda da kullanılmasına karar verildi. Fabrika ve liman kabul testleri başarıyla tamamlanan projede, deniz kabul testi aşamasına gelindi.

Yerli katkı yüzde 75 seviyesini buldu

DBDS, 2012'de Türk Elektronik Sanayicileri Derneği Yenilikçilik Yaratıcılık Yarışması'nda birinci olan, 2013'te patenti alınan Gemi Veri Dağıtım Sistemleri ürün ailesinin üçüncü üyesi olarak dikkati çekiyor. DBDS ayrıca bir HAVELSAN markası olarak Türk Patent Enstitüsüne 2014'te tescil ettirildi.

Sistem, tasarımdan tümleştirmeye kadar yerli imkanlarla üretildi. DBDS sözleşmesi kapsamında yüzde 70 olarak öngörülen yerli katkı payı yüzde 75 seviyesine yaklaştı.

Denizaltı gemisindeki zorlu çevre koşullarında kullanılacağı için uzun ve kapsamlı dayanıklılık testlerine tabi tutulan DBDS, tüm bu süreçlerden başarıyla geçti.

DBDS, Türkiye'nin en önemli savunma projelerinden biri olan Yeni Tip Denizaltı Projesi için HAVELSAN tarafından gerçekleştirilen 3 proje paketinden birini oluşturuyor.

DBDS Projesi, biri karaya konuşlu test ortamında, 6'sı denizaltılarda olmak üzere toplam 7 set sistem üretimini kapsıyor. HAVELSAN, söz konusu denizaltı projesine, Savaş Yönetim Sistemi kapsamında 9 iş paketi ve Mk.48 torpido entegrasyonu ile de yerli katkı sağlıyor. Denizaltılar tamamlandığında Savaş Yönetim, Bilgi Dağıtım ve Torpido Atış Kontrol sistemleri gibi kritik bileşenlerde HAVELSAN mühendislerinin imzası olacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Fabrika, Savaş, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi HAVELSAN yeni tip denizaltıların 'kalbini' tamamladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Korona tedbirlerince dün 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 10.00 itibarıyla sona erdi Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Yasağı delen alkollü vatandaş ekiplerin gözünden kaçmadı! Nefes kesen kovalamaca kamerada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu "Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı
"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak         
10:51
Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı         
08:02
Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum         
02:41
İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı         
00:04
Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
23:01
Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü         
22:14
Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor         
21:53
Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı         
20:52
Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap         
20:43
Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı         
18:52
Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu         
18:19
İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu         
16:43
Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü         
14:55
Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi         
14:30
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 11:03:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HAVELSAN yeni tip denizaltıların "kalbini" tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei