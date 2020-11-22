HAVELSAN yeni tip denizaltıların "kalbini" tamamladı

HAVELSAN, Yeni Tip Denizaltı Projesi'ndeki 6 denizaltı için stratejik süreçlerden birini daha geride bıraktı. Salgın döneminde de üretime yoğun tempoda devam eden şirket, 6'ncı ve son denizaltıya ait Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi'nin (DBDS) üretimlerini de tamamlayıp, fabrika kabul testlerini başarıyla gerçekleştirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacını karşılamak amacıyla yürüttüğü proje kapsamında, ilk denizaltı için DBDS geliştirmesine Eylül 2011'de başlandı. DBDS sistemlerinin geliştirme, üretim ve testleri için HAVELSAN'da 9 yıl boyunca ortalama 20 kişilik Donanım ve Gömülü Yazılım Geliştirme Ekibi emek verdi.

Son fabrika kabul testlerinin başarıyla sonuçlanmasıyla TCG PiriReis, TCG HızırReis, TCG MuratReis, TCG AydınReis, TCG SeydialiReis ve TCG SelmanReis denizaltıları için yürütülen DBDS çalışmaları tamamlanmış oldu.

Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde, havadan bağımsız tahrik sistemli 6 denizaltının Gölcük Tersanesi Komutanlığında azami ölçüde Türk sanayisi katılımıyla inşa edilmesi amaçlanıyor. Denizaltının kalbi olarak nitelendirilen DBDS, harekat ortamının çok zorlu kriterlerini karşılamak üzere HAVELSAN'ın özgün ürünü olarak geliştirildi. DBDS, yeni eklenen kabiliyetleriyle dünya genelindeki benzerlerinin önüne geçmeyi de başardı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları kapsamında DBDS ile bütünleşik bir veri kayıt sistemi tasarlandı, yeni fonksiyonlara ait donanım ve yazılım güncellemeleri zamanında bitirildi ve teste tabi tutuldu.

Geçmiş dönemde yabancı firmalardan temin edilen sistemler, HAVELSAN mühendisleri tarafından ihtiyaçlara göre geliştirilebilir ve yenilikler kolaylıkla sisteme eklenebilir duruma getirildi.

Pakistan'da da testi geçti

Silah, sensör ve komuta kontrol birimlerinden oluşan Denizaltı Savaş Sistemi'nin entegrasyonunda kilit rol oynayan DBDS'nin veri akışını yedekli ve kesintisiz sağlaması sayesinde Reis sınıfı denizaltıların daha emniyetli seyir yapması ve harekat görevlerini en etkin şekilde icra etmesi mümkün olacak.

Yeni DBDS özellikleri sayesinde, harekat sırasında sistem üzerinden akan tüm görev kritik verilerin en az 50 gün kesintisiz kaydedilmesi ve depolanması sağlanabilecek. Ayrıca harekatta kaydedilen önemli veriler gemide veya sahilde incelenebilecek.

Gelişmiş özellikleriyle 2019 yılında yabancı denizaltı inşa ve modernizasyon programlarının dikkatini çeken DBDS'nin, Pakistan Deniz Kuvvetleri envanterindeki Agosta sınıfı denizaltıların modernizasyonunda da kullanılmasına karar verildi. Fabrika ve liman kabul testleri başarıyla tamamlanan projede, deniz kabul testi aşamasına gelindi.

Yerli katkı yüzde 75 seviyesini buldu

DBDS, 2012'de Türk Elektronik Sanayicileri Derneği Yenilikçilik Yaratıcılık Yarışması'nda birinci olan, 2013'te patenti alınan Gemi Veri Dağıtım Sistemleri ürün ailesinin üçüncü üyesi olarak dikkati çekiyor. DBDS ayrıca bir HAVELSAN markası olarak Türk Patent Enstitüsüne 2014'te tescil ettirildi.

Sistem, tasarımdan tümleştirmeye kadar yerli imkanlarla üretildi. DBDS sözleşmesi kapsamında yüzde 70 olarak öngörülen yerli katkı payı yüzde 75 seviyesine yaklaştı.

Denizaltı gemisindeki zorlu çevre koşullarında kullanılacağı için uzun ve kapsamlı dayanıklılık testlerine tabi tutulan DBDS, tüm bu süreçlerden başarıyla geçti.

DBDS, Türkiye'nin en önemli savunma projelerinden biri olan Yeni Tip Denizaltı Projesi için HAVELSAN tarafından gerçekleştirilen 3 proje paketinden birini oluşturuyor.

DBDS Projesi, biri karaya konuşlu test ortamında, 6'sı denizaltılarda olmak üzere toplam 7 set sistem üretimini kapsıyor. HAVELSAN, söz konusu denizaltı projesine, Savaş Yönetim Sistemi kapsamında 9 iş paketi ve Mk.48 torpido entegrasyonu ile de yerli katkı sağlıyor. Denizaltılar tamamlandığında Savaş Yönetim, Bilgi Dağıtım ve Torpido Atış Kontrol sistemleri gibi kritik bileşenlerde HAVELSAN mühendislerinin imzası olacak.