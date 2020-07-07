HAVELSAN, YYS'yi Ticaret Bakanlığından aldı - Son Dakika

HAVELSAN, YYS'yi Ticaret Bakanlığından aldı

Ticaret Bakanlığı, HAVELSAN'a Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasını verdi.

Ticaret Bakanlığı, HAVELSAN'a Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasını verdi. Böylece HAVELSAN, dünya ticaretindeki hızını artırma ve uluslararası ticarette maliyetlerini azaltma imkanı elde etti.

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HAVELSAN, kısaca 'Hızlı ve Güvenli Ticaret' olarak tanımlanan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasını (YYS) Ticaret Bakanlığı'ndan aldı.


HAVELSAN Operasyonlar ve Uluslararası İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Şevket Ünal, HAVELSAN'ın stratejik amaçları ve hedefleri doğrultusunda YYS'nin önemine değinerek, HAVELSAN'ın uluslararası pazarlarda rekabet gücünün YYS ile daha da artacağını ve Sertifika ile ülkemizin ihracatına çok daha güçlü şekilde katkı sağlanacağını belirtti.


YYS, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, düzenli, izlenebilir kayıtları olan güvenilir firmalara gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan ve Türkiye Gümrük Bölgesine eşya girişi ve çıkışı aşamasında yapılan emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylık ve imtiyazlardan yararlanma imkanı sağlıyor.


Aynı zamanda uluslararası bir statü olan YYS, HAVELSAN'ın uluslararası pazarlarda rekabet gücü, marka değeri ve güvenilirliğini artırarak, karşılıklı tanıma anlaşması olan ülkelerdeki statü ayrıcalıklarından da mütekabiliyet esasına göre yararlanma imkanı sunacak.


HAVELSAN, YYS ile dünya ticaretindeki hızını artırma ve uluslararası ticarette maliyetlerini azaltma fırsatı elde edecek. - ANKARA

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Şevket Ünal, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi HAVELSAN, YYS'yi Ticaret Bakanlığından aldı - Son Dakika Ekonomi
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