Haven Entertainment Studios, Sony tarafından satın alınıyor - Son Dakika
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Haven Entertainment Studios, Sony tarafından satın alınıyor

22.03.2022 07:56

Jade Raymond'ın kuruculuğunu yaptığı Haven Entertainment Studios, Sony Interactive Entertainment'in bünyesine katılıyor.

Assassin's Creed'in arkasındaki önemli isimlerden ve ayrıca EA Motive'in de kurucularından olan Jade Raymond, geçtiğimiz sene Google'ın dahili oyun geliştirme ekiplerini dağıtmasının ardından Stadia'daki pozisyonundan ayrılmıştı. Raymond bunun ardından diğer 5 eş kurucu ve 20 eski Google çalışanı ile beraber Haven Entertainment Studios'u kurmuştu. Stüdyonun 2021'de kurulmasında Sony'nin yaptığı yatırımlar da büyük rol oynuyordu. Ayrıca gelen diğer haberlere göre Haven PlaySation'a özel yeni bir marka üzerinde çalışıyordu.

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SONY, HAVEN ENTERTAINMENT STUDIOS'U SATIN ALDI

İki şirketin birbirine bu kadar yakın olması bu satın alım haberini oldukça olağan kılıyor. Haven'ın kurucu su ve CEO'su olan Raymond satın alımla ilgili yaptığı açıklamada "PlayStation Studios'a katılmak, Haven'a en yüksek kalitedeki oyunları oluşturmaya odaklanmak için yaratıcı bir özgürlük ve benzersiz bir destek sağlayacak. Deneyimli Sony çalışanlarıyla beraber çalışacak ve onlardan bir şeyler öğrenecek olmaktan ötürü oldukça heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

3.6 MİLYAR DOLARA BUNGIEE'Yİ SATIN ALMIŞTI

Sony'nin yaptığı bu satın alımla beraber Haven, PlayStation Studios ailesine katılan 18. stüdyo olmuş oldu. Haven'da şu an 60'dan fazla çalışan bulunmakta ve yapılan açıklamalara göre satın alım sonrası günlük operasyonlar Haven Studios'taki yönetim üyeleri tarafından idare edilecek. Sony bundan önce Destiny'nin yapımcısı Bungiee'yi 3.6 milyar dolara satın almıştı. Sony'nin Haven için ne kadarlık bir anlaşma yaptığı ise açıklanmadı.

Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan da yaptığı açıklamada "Haven Entertainment Studios, olağanüstü yetenekli bir ekibe sahip gelişmekte olan bir stüdyo ve onları Kanada'daki ilk oyun geliştirme stüdyomuz olarak PlayStation'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı. Şu anda yeni bir IP üzerinde çalıştığı bilinen Haven'ın Sony'ye nasıl katkı sunacağı veya yeni oyunlarının ne olacağı ise şimdilik belirsiz.

Haven Entertainment Studios, Sony tarafından satın alınıyor
Kaynak: SaveButonu
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Son Dakika Gamegar Haven Entertainment Studios, Sony tarafından satın alınıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haven Entertainment Studios, Sony tarafından satın alınıyor - Son Dakika
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