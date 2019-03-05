Havlama Sesinden Rahatsız Olduğu Köpeği Başından Vurdu

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Sokak Ortasında Kocasının Bıçaklı Saldırısına Uğrayan Kadın, Yaşadıklarını Böyle Anlattı: Hayatımı O Kadına Borçluyum

İçişleri Bakanı Soylu, "İlk Kez Söylüyorum" Dedi ve Açıkladı: Öldürülür ya da Tutuklanır