Son Dakika Haberleri: Havlandırma boşluğuna düşen güvercin kurtarıldı
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Havlandırma boşluğuna düşen güvercin kurtarıldı

2 dakika önce

KARABÜK'te, apartmanın havalandırma boşluğuna düşüp, mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerince paspas sopasına bağlanan soğan çuvalıyla kurtarılardı.

Havlandırma boşluğuna düşen güvercin kurtarıldı, System.String[]
KARABÜK'te, apartmanın havalandırma boşluğuna düşüp, mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerince paspas sopasına bağlanan soğan çuvalıyla kurtarılardı. 
Olay, öğlen saatlerinde, 100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki Bahçeşehir Apartmanı'nda meydana geldi. Giriş kattaki dairede oturan Cemil Erdoğan (23), kanat çırpma seslerinin gelmesi üzerine havalandırma boşluğuna bakınca mahsur kalan güvercini gördü. Erdoğan, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler, evdeki paspas sopasına soğan çuvalını bağlayıp banyodaki pencereden havalandırma boşluğuna uzattı. Ayakları çuvala takılan güvercin bulunduğu yerden çıkarıldı. İtfaiye ekipleri güvercini dışarı çıkarıp serbest bıraktı.


Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:38 Kaynak: DHA
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