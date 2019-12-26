'Havlayan köpek' cinayetinde karar değişmedi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 'Havlayan köpek' cinayetinde karar değişmedi - Son Dakika

'Havlayan köpek' cinayetinde karar değişmedi

6 saat önce

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde havlayan köpek yüzünden işlendiği iddia edilen cinayet sonucunda Yargıtay'a giden davada sonuç değişmedi.

'Havlayan köpek' cinayetinde karar değişmedi, System.String[]

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde havlayan köpek yüzünden işlendiği iddia edilen cinayet sonucunda Yargıtay'a giden davada sonuç değişmedi.


Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık İsa Ilgın, tutuksuz sanıklar Hüseyin Demir ve Şemsettin Akın ile maktul Adem Demir'in yakınları katıldı. Yargıtay'dan gelen davada savunma yapan sanık Ilgın, olay günü kime ateş ettiğini bilmediğini ileri ifade ederek tahliye ve beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık İsa Ilgın'a verdiği 15 yıl hapis ve 2 sanığın beraat kararı değişmedi.


Olay


Kınık Mahallesi yakınındaki yaylada 26 Kasım 2015'te Adem Demir ile İsa Ilgın, Şemsettin Akın ve Hüseyin Demir arasında "Köpek havlaması" nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine av tüfeğiyle vurulan Adem Demir hayatını kaybetmiş, İsa Ilgın ise yaralanmıştı. İsa Ilgın, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, diğer sanıklar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Ilgın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
Öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla yargılanan İngiliz kadın öğretmenin davası AK Parti'den ayrılan Ali Babacan: Siyasete döndüm çünkü memlekete baktıkça içim kan ağlıyor 79 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı

Son Dakika Haberleri
22:45 Otomobil 35 metreden araziye uçtu: 2 yaralı - Son Dakika Haber
22:45 Şanlıurfa'da meydana gelen kazalarda 9 kişi yaralandı - Son Dakika Haber
22:42 Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydının izinsiz yayınlanması davası - Son Dakika Haber
22:41 Yavru köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika Haber
22:30 Çernobil: 'Hayalet kasaba'da ilk Noel ağacı - Son Dakika Haber
22:03 Meral Akşener'den Kanal İstanbul projesine şartlı 'evet' geldi - Son Dakika Haber
21:57 Erdoğan'ın şahitlik yaptığı Hulisi Akar'ın oğlunun nikah töreninde, dikkatlerden kaçmayan davetiye detayı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 22:59:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Havlayan köpek' cinayetinde karar değişmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]