Havlayan köpek nedeniyle komşusu tarafından kapısına zarar verilen kadın şikayetçi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Havlayan köpek nedeniyle komşusu tarafından kapısına zarar verilen kadın şikayetçi oldu

02.09.2022 20:15
Havlayan köpek nedeniyle komşusu tarafından kapısına zarar verilen kadın şikayetçi oldu

Havlayan köpek nedeniyle komşusu tarafından kapısına zarar verilen kadın şikayetçi oldu Hasta olduğu için arkadaşı bakamayınca uyutulması gündeme gelen köpeği aldı komşusuyla karakolluk oldu - Büyük korku yaşayan hayvansever kadın, uzaklaştırma kararı için dilekçe verdi Antalya'da bir çocuk...

Havlayan köpek nedeniyle komşusu tarafından kapısına zarar verilen kadın şikayetçi oldu

Hasta olduğu için arkadaşı bakamayınca uyutulması gündeme gelen köpeği aldı komşusuyla karakolluk oldu

- Büyük korku yaşayan hayvansever kadın, uzaklaştırma kararı için dilekçe verdi

ANTALYA - Antalya'da bir çocuk annesi hayvansever kadın, köpeğinin kokusundan ve havlamasından rahatsız olduğunu iddia eden şahıs tarafından darp edilmeye çalışıldığını ve evinin demir kapısının zarar gördüğünü belirterek, şikayetçi oldu.

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın giriş katında yaşayan 49 yaşındaki Hatice Cingiloğlu, evinde biri pitbull cinsi olmak üzere 2 köpek besliyor. Hasta ve bir gözü kör olan pitbull cinsi köpeğin, aşıları tam ve pasaportu da bulunurken, günde iki kez sahibi tarafından ağızlıklı şekilde dışarı çıkarılıyor. Demir korkuluklu evin içinde yaşayan köpek, bazen kapı önünden geçen kişilere havlıyor. Bu havlamadan ve köpeğin kokusu nedeniyle Cingiloğlu, binadan bir komşusuyla sorun yaşamaya başladı. İkili arasında bir çok kez yaşanan ağız kavgası olaysız şekilde sona erdi. Geçtiğimiz çarşamba akşamı köpeğin havlaması nedeniyle şahıs ve Cingiloğlu, yeniden karşı karşıya geldi. İddiaya göre şahıs, Cingiloğlu'un üzerine yürüdü ve evinin demir kapısına tekme ve yumruklarla zarar verdi. Bunun üzerine hayvansever kadın, polis merkezine şikayette bulunurken, uzaklaştırma kararı aldırmak için de dilekçe verdi.

"Tüm belgeleri tam ve saldırgan değil"

49 yaşındaki bir çocuk annesi Hatice Cingiloğlu, evinde 2 köpek beslediğini ve kimseye bir zararının olmadığını söyledi.

Tartışmalara neden olan köpeğinin cinsinin pitbull olduğunu dile getiren Cingiloğlu, " Hastalığı vardı, arkadaşım bakamadı, uyutulmasına kıyamadık ve ben bakmaya karar verdim. Köpeğimin çipi takılı, pasaportu var, tüm belgeleri tam. Günde iki kez ağızlıklı şekilde dışarı çıkarıyorum. Kimseye zarar veren bir hayvan değil, adeta kedi yavrusu gibi. Bir gözü görmediği için kapı önünden geçen kişilere havlayabiliyor. İsmiyle seslenirseniz susar. Demir kapıdan dışarı çıkmaz hep içeridedir" diye konuştu.

" Demir kapımı kırdı"

3-4 aydır köpeğin geçerken havlamasından dolayı bir komşusu ile sorun yaşadığını ifade eden Cingiloğlu, " Komşum sürekli, "eşim korkuyor, çocuğuma saldırır" diyor. Ben de, saldırgan bir köpek olmadığına dair, şahsı ikna etmeye çalışıyorum. Çünkü benim de evimde kızım var. Tehlikeli ve saldırgan bir köpeği evladımın yanına koyar mıyım? Ben de bir anneyim. İzah etmeme rağmen komşumla sorun yaşıyoruz, tartışıyoruz. Geçtiğimiz çarşamba akşamı, sırf köpeğim havlıyor diye, bana saldırdı, dış demir kapımı kırdı, . Bana küfretti, tekmelemeye yumruklamaya başladı, kapım kırıldı. İkna etmeye çalıştım. Köpeğim rahatsız oldu. Ayrıca köpeklerin kokusunun binaya geldiğini söylüyorlar. Sevmedikleri ve istemedikleri için rahatsız oluyorlar" diye konuştu.

"Uzaklaştırma istiyor"

Kapının kilidinin kırılmasıyla içeride kaldığını ve çok korktuğunu anlatan Cingiloğlu, " Şahıs kapımın kilidini yaptıracağını söyledi ama çekti gitti. Ben çok kötü oldum, şehrin göbeğinde kapım açık kaldı. Yaptıracak param da yok. Şahsın benden özür dilemesini istiyorum. Ayrıca benim evime bu şekilde saldıramaz. Uzaklaştırma kararı verilmesi için başvuruda bulundum " açıklamasında bulundu.

YORUMLAR
500
Uyutulmak istenen köpeğe kıyamadı, komşusuyla karakolluk oldu Uyutulmak istenen köpeğe kıyamadı, komşusuyla karakolluk oldu Muratpaşa'da '9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Parkı' Açılıyor Muratpaşa'da '9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Parkı' Açılıyor
Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Havlayan köpek nedeniyle komşusu tarafından kapısına zarar verilen kadın şikayetçi oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:57 21:00'da başlayacak Ümraniyespor-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu
19:51 Kılık değiştirip sınırdan kaçmaya çalıştı! İşte yakalanan Semra Güzel'in son hali
19:24 Fenerbahçe'den 4 Nisan çağrısı: Adalet arayışının son bulması en büyük temennimiz
19:19 PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel yakalandı!
19:01 EYT'liler için masadaki tek formülün ayrıntıları ortaya çıktı!
18:34 Kuveyt,15 bin yabancı işçiyi sınır dışı etti
18:26 Beşiktaş, UEFA ile Yapılandırma Anlaşması imzaladı! İşte ekonomik şartlar
18:03 AK Partili Metin Külünk'ten partisine Sedat Peker çağrısı: Sokak arınma istiyor, başarmak zorundayız
17:53 Yunanistan'da 11 kişinin ölümüne neden oldu! Korkutan virüs için 'Türkiye'de de her an görülebilir' uyarısı yapıldı
17:32 Oyuncu Janset Paçal yıllar sonra kameralara takıldı! Son hali hayranlarını sevindirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 20:17:51. #1.11#
SON DAKİKA: Havlayan köpek nedeniyle komşusu tarafından kapısına zarar verilen kadın şikayetçi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement