Havlayan köpek torununu korkutunca, hayvanın sahibini ve aynı aileden 3 kişiyi öldürdü - Son Dakika
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Havlayan köpek torununu korkutunca, hayvanın sahibini ve aynı aileden 3 kişiyi öldürdü

10.06.2022 20:49

İzmir'in Bayraklı ilçesinde adam, havlayan köpek torununu korkutunca, köpeğin sahibiyle tartışma yaşadı. Tartışmadan birkaç gün sonra köpek sahibi aileyle yolda karşılaşan şahıs, 3 kişiyi de öldürdü.

3 kişinin yaşamını yitirdiği olay, öğle saatlerinde İzmir'in Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'nde meydana geldi. Ali İhsan K. (62), torunu ile parka giderken hem komşusu hem de akrabası olan Yahya Köşek'in köpeği havladı. Torununun korkması üzerine Ali İhsan K., köpeğin sahibi Yahya Köşek ile tartışmaya başladı. İddiaya göre tartışmadan sonraki birkaç gün ikili arasındaki husumet devam etti.

İzmir'de havlayan köpek cinayeti! Torunu korkunca aynı aileden 3 kişiyi gözünü bile kırpmadan öldürdü

YOLDA KARŞILAŞTI, KURŞUN YAĞDIRDI

Bugün öğlen saatlerinde tekrar karşılaşan Ali İhsan K. ve Yahya Köşek, aynı konu üzerinden tartışmaya devam etti. Ali İhsan K. eve gidip silahını alarak Yahya Köşek'e (61), eşi Meryem Döngül Köşek'e ve kızı Funda Güçlü'ye kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan aile, olayın sağlık ekiplerine haber verilmesiyle Ege Üniversitesi Hastanesi ve Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak 3'ü de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İzmir'de havlayan köpek cinayeti! Torunu korkunca aynı aileden 3 kişiyi gözünü bile kırpmadan öldürdü

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri ise olay yerine gelerek çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren şahıs Ali İhsan K. ise suç aleti silahla birlikte gözaltına alındı.

İzmir'de havlayan köpek cinayeti! Torunu korkunca aynı aileden 3 kişiyi gözünü bile kırpmadan öldürdü

"OLAY TAMAMEN KÖPEK YÜZÜNDEN"

Ali İhsan K.'nin yeğeni Ömer K., "Yahya Köşek'in köpeği havlayınca amcamın torunu korkuyor. Küfürleşiyorlar. 3-4 gündür Yahya Köşek amcamın yolunu beklemiş. Tehdit etmiş. Amcamla tekrar karşılaştıklarında kavga ediyorlar ve amcam silahını alıp Yahya Köşek'e, hanımına ve kızına ateş ediyor. Olay tamamen köpek yüzünden. O kişiler bizim hem akrabamız hem köylümüzdü. Üzücü bir olay yaşandı" dedi.

İzmir'de havlayan köpek cinayeti! Torunu korkunca aynı aileden 3 kişiyi gözünü bile kırpmadan öldürdü

"BAĞRIŞLARI DUYUNCA GİTTİM"

Olayın görgü tanıklarından Nihal Sarızeybek, "Annemi ziyarete gelmiştim. Sesleri duydum. Evden dışarı çıktığımda silahlar patladı. Bu kişiler aynı köyden, akrabalar. Bir köpek yüzünden kavga etmişler. İlk başta silah sesleri nedeniyle gitmedim. Bağırışları duyup gittiğimde Funda, annesi ve babasının vurulduğunu gördüm. Funda çocukluk arkadaşımdı. Baktığımda nabzı çok yavaş atıyordu. Babası ve annesi de yaralıydı. Bahsedilen köpek sokak köpeği değildi. Fundaların baktığı köpekti" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Ali İhsan Su, kavga, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Havlayan köpek torununu korkutunca, hayvanın sahibini ve aynı aileden 3 kişiyi öldürdü - Son Dakika

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