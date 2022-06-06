Talihsiz çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, site sakini vatandaşlar, köpeğin salınmasına tepki gösterdi. Ayrıca, sahibi tarafından salınan köpeğin vatandaşlara korku saçtığı ve sahibine gerekli uyarının yapılması istendi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Havlayan köpekten korkup kaçan çocuğa araba çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika

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