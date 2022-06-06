Havlayan köpekten korkup kaçan çocuğa araba çarptı... O anlar kamerada
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da site bahçesinde köpeğin havlaması üzerine kaçan çocuğa araba çarptı.
Olay, Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibi tarafından salınan köpek, site bahçesine giren çocuklara havladı. Korkudan can havliyle kaçan çocuklardan birine yoldan geçen otomobil çarptı.
Talihsiz çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, site sakini vatandaşlar, köpeğin salınmasına tepki gösterdi. Ayrıca, sahibi tarafından salınan köpeğin vatandaşlara korku saçtığı ve sahibine gerekli uyarının yapılması istendi.
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