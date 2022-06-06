Havlayan köpekten korkup kaçan çocuğa araba çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Havlayan köpekten korkup kaçan çocuğa araba çarptı... O anlar kamerada

06.06.2022 17:06

Havlayan köpekten korkup kaçan çocuğa araba çarptı.

Havlayan köpekten korkup kaçan çocuğa araba çarptı... O anlar kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da site bahçesinde köpeğin havlaması üzerine kaçan çocuğa araba çarptı.

Olay, Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibi tarafından salınan köpek, site bahçesine giren çocuklara havladı. Korkudan can havliyle kaçan çocuklardan birine yoldan geçen otomobil çarptı.

Talihsiz çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, site sakini vatandaşlar, köpeğin salınmasına tepki gösterdi. Ayrıca, sahibi tarafından salınan köpeğin vatandaşlara korku saçtığı ve sahibine gerekli uyarının yapılması istendi.

Havlayan köpekten korkup kaçan çocuğa araba çarptı... O anlar kamerada
Havlayan köpekten korkup kaçan çocuğa araba çarptı... O anlar kamerada
Havlayan köpekten korkup kaçan çocuğa araba çarptı... O anlar kamerada
Havlayan köpekten korkup kaçan çocuğa araba çarptı... O anlar kamerada

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havlayan köpekten korkup kaçan çocuğa araba çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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